Ни в одном виде спорта не проводится такое количество открытых чемпионатов различных турниров, сколько в теннисе. Проходят они на кортах многих стран мира.

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Вот наиболее популярные: Australian Open, "Ролан Гаррос", US Open, "Уимблдон".

Насыщенный сезон-2025 начался с традиционного Australian Open. Напомню, в Мельбурне в основную сетку прошли шесть украинских теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. В парном разряде выступали сестры Киченок - Людмила и Надежда. Выступали они не вместе, а в паре с теннисистками из других стран. К сожалению, впервые за 19 лет в мужском одиночном разряде не было украинских мужчин.

Теперь я вот о чем. Все теннисные турниры имеют свой призовой фонд. На 11,5% увеличилась сумма призовых в Мельбурне. Она была рекордной - 59,8 млн долларов. При этом призовые у женщин и мужчин одинаковые.

Напомню, в мужском одиночном разряде второй раз подряд победил 23-летний итальянец Янник Синнер. У женщин сильнейшей была американка Мэдисон Киз. Победители получили по 2,2 млн долларов.

Призовые заработали и наши девушки. Элина Свитолина вышла в четвертьфинал и пополнила свой счет на 417 780 долларов, Марта Костюк и Даяна Ястремская, вышедшие в 1/16 финала, получили чеки на 182 598 долларов. Призовые Ангелины Калининой, Юлии Стародубцевой, Дарьи Снигур составили по 83 070 долларов.

Сестры Надежда и Людмила Киченок в парном разряде в разных тандемах дошли до 3-го раунда, их призовые - по 25 794 долларов каждой. А Марта Костюк в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе вышла в четвертьфинал и получила 44 666 долларов, поэтому общая сумма призовых Марты в Мельбурне составила 220 тысяч долларов.

После выступления на Australian Open наши теннисисты отправились в разные страны на другие турниры. Сезон продолжается.