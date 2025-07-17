Традиционный парижский турнир Roland Garros пользуется большой популярностью как среди лучших теннисистов мира, так и среди поклонников этого прекрасного вида спорта. Они приезжают в столицу Франции из многих стран.

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Я бы назвал турнир Roland Garros теннисной Лигой чемпионов. Украина в Париже была представлена только женщинами. Это Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Анастасия Соболева и Юлия Стародубцева. Свитолина, Костюк, Ястремская и Калинина в основной раунд прошли благодаря своему игровому мировому рейтингу. Приятным сюрпризом был парижский дебют 21-летней Анастасии Соболевой, которая прошла в основную сетку через квалификацию.

Для первой ракетки Украины 30-летней Элины Свитолиной, которая вновь вернулась в топ-20 рейтинга WTA и занимает там 13-ю позицию, Roland Garros-2025 стал 14-м. Ее лучшее достижение на кортах Парижа – выход в четвертьфинал в 2015-м, 2017-м, 2020-м и 2023 годах.

В июне 2025-го украинка вновь стала четвертьфиналисткой. На этом этапе соперницей нашей теннисистки была прошлогодняя победительница этого турнира в одиночном разряде, экс-первая ракетка мира полячка Ига Свентек. К сожалению, наша соотечественница, которая за время выступлений на на турнирах Roland Garros выиграла 26 встреч, уступила сопернице – 1:6, 5:7, и завершила выступление на этом турнире.

Щедрые призовые

Тенденция увеличения суммы призовых на турнирах Большого Шлема продолжается. Организаторы Roland Garros сообщили об увеличении общего призового фонда до 56 млн 352 тыс. евро. На прошлогоднем турнире призовой фонд составлял 53 млн 478 тыс. евро. Победители в одиночном разряде, американка Коко Гауфф и итальянец Янник Синнер, получили тогда по 2,5 млн евро, а финалисты разбогатели на сумму в два раза меньше – 1,275 млн евро.

К слову, финальный матч Янника Синнера с испанцем Карлосом Алькарасом продолжался 5 часов 31 минуту, став рекордным по продолжительности за всю историю проведения турнира в Париже. Победители в мужском и женском парных турнирах получили по 590 тыс евро (призовые финалистов составили по 295 тыс евро), а в миксте победители получили по 120 тыс евро (финалисты – по 61 тыс евро.)

Не остались без призовых в Париже и украинские теннисистки. Призовые Свитолиной составили 440 тысяч евро. По 168 тысяч заработали Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина разбогатела на 117 тысяч, а Марта Костюк и Анастасия Соболева положили на свои счета по 78 тысяч евро. К слову, до этого Анастасия за свою карьеру, выступая на других турнирах, заработала в общей сложности 41 924 евро. Также Дарья Снигур заработала 29,5 тысяч евро.

Украину на турнире Roland Garros представляли семь теннисисток. Победы на таком представительном турнире даются тяжело. Но согласитесь, есть за что бороться. Не так ли?

После турнира в Париже наши девушки выступали в других городах Европы. Среди 164 участниц популярного Уимблдонского турнира в Лондоне в основной сетке были украинки Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Организаторы Wimbledon сообщили, что его призовой фонд рекордный – 53,5 млн фунтов стерлингов, что на 7% больше, чем в 2024 году. Финишировал лондонский турнир буквально на днях. В женском одиночном разряде в финале полячка Ига Свентек уничтожила американку Аманду Анисимову – 6:0, 6:0. А у мужчин в противостоянии первой и второй ракеток мира Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса, отдав сопернику при этом первый сет,– 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

25 августа в Нью-Йорке стартует US Open – турнир, который всегда в центре внимания поклонников популярной игры. На этом турнире также выступят наши теннисистки. Успеха им!