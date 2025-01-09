"Сколько придется убить?" Биатлонист сборной России отметился абсурдным заявлением об отстранении РФ
Российский биатлонист Кирилл Бажин отметился невероятно абсурдным высказыванием об отстранении атлетов из РФ от международных соревнований. Он выразил уверенность в том, что правительство террористического государства Владимира Путина должно добиться отмены так называемой политизации спорта.
Об этом Бажин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", не увидив в своих словах ничего, что могло бы противоречить друг другу. 26-летний представитель Екатеринбурга в сборной России также пожаловался на якобы несправедливые санкции в отношении страны-агрессорки в спорте, которое негативно влияет на целые поколения атлетов.
"Мы все понимаем, что просто так не будет допуска, особенно, мне кажется, биатлонистов. Конечно, у меня есть вопрос, почему лыжников не пускают, про биатлон больше понятно. Но в ближайшее время маловероятно, что нас допустят туда. Нас просто отстранили, и, если нам еще квоту обрежут... Это сколько сезонов нам придется убить, чтобы вернуть большую квоту? Конечно, хочется верить в лучшее, что что‑то изменится, что наше правительство сделает так, чтобы политика не влияла на спорт", – сказал Бажин.
Ране двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев стал посмешищем в сети после того, как выразил уверенность в том, что российских спортсменов вернут в международные турниры после приказа Дональда Трампа.
Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Васильев предрек "полный паралич" российскому биатлону из-за санкций. Кроме того, он заявлял, что европейцы и, в частности, немцы должны "бесконечно стоять на коленях" перед россиянами.
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