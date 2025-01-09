Российский биатлонист Кирилл Бажин отметился невероятно абсурдным высказыванием об отстранении атлетов из РФ от международных соревнований. Он выразил уверенность в том, что правительство террористического государства Владимира Путина должно добиться отмены так называемой политизации спорта.

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Об этом Бажин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", не увидив в своих словах ничего, что могло бы противоречить друг другу. 26-летний представитель Екатеринбурга в сборной России также пожаловался на якобы несправедливые санкции в отношении страны-агрессорки в спорте, которое негативно влияет на целые поколения атлетов.

"Мы все понимаем, что просто так не будет допуска, особенно, мне кажется, биатлонистов. Конечно, у меня есть вопрос, почему лыжников не пускают, про биатлон больше понятно. Но в ближайшее время маловероятно, что нас допустят туда. Нас просто отстранили, и, если нам еще квоту обрежут... Это сколько сезонов нам придется убить, чтобы вернуть большую квоту? Конечно, хочется верить в лучшее, что что‑то изменится, что наше правительство сделает так, чтобы политика не влияла на спорт", – сказал Бажин.

Ране двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев стал посмешищем в сети после того, как выразил уверенность в том, что российских спортсменов вернут в международные турниры после приказа Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Васильев предрек "полный паралич" российскому биатлону из-за санкций. Кроме того, он заявлял, что европейцы и, в частности, немцы должны "бесконечно стоять на коленях" перед россиянами.

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