Чемпион ОИ из РФ не заметил, как унизил Путина, и стал посмешищем в сети

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев стал посмешищем в сети после того, как выразил уверенность в том, что российских спортсменов вернут в международные турниры после приказа Дональда Трампа. Бывший биатлонист таким образом отреагировал на новое заявление Международного союза биатлонистов (IBU) относительно невозможности допуска атлетов из РФ до окончания войны в Украине.

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"Все это отстранение закончится после окончания СВО (так в России позорно называют агрессию против нашей страны – ред.). Как только это случится, Трамп сверху им прикажет, что делать. Это будет именно в приказном порядке, и они быстренько там в IBU и в других федерациях пойдут выполнять указания. Уверен, что все так и произойдет", – сказал Васильев сайту "ВсеПроСпорт".

Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на эти слова. Они заподозрили экс-биатлониста в том, что тот унизительно оценивает кремлевского диктатора Владимира Путина, а также указали на несоответствие высказываний Васильев с пропагандистскими штампами о величии РФ.

"А почему он не надеется на президента другой огромной и мощной страны, в которой он, собственно, живет?", "Это насколько низко нужно было пасть, чтобы вся надежда на разрешение внутренних проблем была связана с президентом другой страны", "Зачем этот персонаж так возвышает Трампа и принижает значимость российского президента? Он иноагент?", "Да что ж такое, опять надежда на Трампа. А как же многополярность?", "А почему все слушаются Трампа, а не Путина?", "Сидим, по телевизору гадим Америку, но надеемся, что их президент решит наши проблемы", "Васильев прямо сказал, что все в мире – от цен на нефть до допуска биатлонистов – решает президент США. Как-то так", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Васильев предрек "полный паралич" российскому биатлону из-за санкций. Кроме того, он заявлял, что европейцы и, в частности, немцы должны "бесконечно стоять на коленях" перед россиянами.

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