Известная российская тренерка пао фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику из-за отстранения российских спортсменов от международных турниров. Представительница страны-агрессорки назвала санкции издевательством, которое нанесло атлетам из РФ урона на десятилетия.

Об этом Тарасова. ничего не говоря о причинах недопуска соотечественников к соревнованиям, заявила в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, в будущем году она ждет массового возвращения россиян в турниры в различных федерациях.

"Лично я считаю, что на следующий год нас допустят до всего. Сколько же можно издеваться?! Представляете, какой урон нам этим нанесли! На десятилетия! Просто нас обокрали, другого слова я не нахожу. А там все будет зависеть от нас, как мы проведем следующий олимпийский цикл. Пока что у нас Игры в Милане, будем переживать и любить своих, но и других посмотрим", – сказала Тарасова.

Ранее эта россиянка обвинила организаторов Олимпийских игр 2026 года в Милане в "откровенном хамстве" из-за порядка выступлений фигуристов в короткой программе соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне на матче хоккейных сборных Чехии и США женского олимпийского турнира один из болельщиков устроил провокацию, вывесив запрещенный флаг РФ.

