Олимпийская чемпионка Светлана Журова нелепо раскритиковала украинского борца Артура Костюка, который демонстративно отвернулся во время исполнения гимна России на молодежном ЧЕ-2026. Депутатка Государственной думы обвинила нашего соотечественника в "абсолютном неуважении" к стране-агрессорке и ее символике.

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также предположила, что представители России и в дальнейшем будут сталкиваться с проявлением заслуженной к себе негативной реакции.

"Скорее всего, они и дальше будут так поступать. Вопрос только в том, как долго это продлится. Не знаю, как на это отреагирует международная федерация, но, вероятно, подобные демонстративные шаги со стороны некоторых спортсменов будут продолжаться. Вряд ли такие ситуации когда-то были прописаны в регламенте, потому что раньше трудно было представить подобное поведение. Это выглядит как абсолютное неуважение, но, похоже, они намерены и дальше демонстрировать его. Неясно только, сколько это продлится – полгода, год или всегда", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка со словами "сил уже нет" пожаловалось на то, как ей надоели украинцы и их сопротивление агрессии РФ в различных сферах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Национальном паралимпийском комитете России выразили восторг и восхищение дискриминацией украинцев на Играх-2026.

