Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) назвать причины отстранения танцевальных и спортивных пар из РФ от Олимпиады-2026. Делая вид, что она не понимает, на чем основываются санкции, россиянка цинично выразила готовность соблюдать общепринятые правила.

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Об этом Тарасова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина обвинила ISU в якобы предвзятости к россиянам, а также "тяжелейшим решении по живым людям", забыв о том, что ее страна продолжает вести преступную войну против Украины.

"ISU – организация, способная принять такое тяжелейшее решение по живым людям и спортсменам, которые выросли в нашей стране и украшали своим участием все соревнования ISU. Я уверена, что они обязаны ответить на наши вопросы, связанные с этим непонятным для нас решением. Скажите – в чем причина – и мы не будем так делать. Как они могут не говорить, почему? ISU, на мой взгляд, обязан озвучить причину, мы имеем право ее знать,. Иначе это выглядит преступлением", – сказала Тарасова.

Ранее эта россиянка заявила, что ей "жить не хочется после таких решений", комментируя вопрос допуска россиян к Олимпийским играм 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский призер и бывший муж Татьяны Навки Александр Жулин назвал трансом свое состояние после решения ISU.

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