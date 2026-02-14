Скандал на Олимпиаде-2026. Сборная Швеции обвинила Канаду в мошенничестве. Видео

В матче мужского кёрлинга на Олимпиаде-2026 между сборными Канадой и Швеции возник скандал после обвинений шведов в нарушении правил. Конфликт разгорелся на последних эндах, когда канадцы победили со счётом 8-6, а игроки обменялись резкими словами прямо на льду, пишет The Guardian.

Проблема началась ещё в начале игры, когда шведы утверждали, что канадские спортсмены касались камня после его выпуска, и попросили судей следить за этим.

В ответ канадцы попросили аналогично наблюдать за шведской подачей, что создало напряжённую атмосферу. В предпоследнем энде шведы забили два очка, и третий игрок команды Швеции Оскар Эрикссон подошёл к канадцу Марку Кеннеди и показал, как тот якобы повторно касался камня. Кеннеди ответил грубой репликой: "Fuck off".

Позже Кеннеди пояснил, что в споре нет ничего необычного: "Это спорт. Это Олимпиада. Обе команды стараются выиграть. Оскар обвинял нас в мошенничестве. Мне это не понравилось. Я занимаюсь кёрлингом профессионально 25 лет".

Он также отметил, что электронные ручки камней, введённые на этих Играх, загораются красным, если игрок продолжает контакт с камнем после линии "hog", и подчеркнул: "Он всё равно обвинял нас. Я сказал ему, куда он может идти, потому что мы не та команда, с которой так можно".

Эрикссон настаивал, что Кеннеди касался камня вне сенсора, и красные индикаторы не срабатывали: "Судьи неправильно поняли правила. Можно трогать только электронную часть ручки". Капитан шведской команды Никлас Эдин добавил, что конфликт был досадным: "Мы все друзья уже 20 лет, и раньше нарушения правил случались, но печально, что это переросло в жаркие дискуссии на льду".

В заявлении World Curling уточнили, что судьи наблюдали за подачами в течение трёх эндов после жалоб, и нарушений зафиксировано не было: "Нарушений линии "hog" и повторного касания камня не выявлено".

