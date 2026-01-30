Скандал дня. Знаменитый украинский киберспортсмен под желто-синим флагом радостно пожал руку россиянину с триколором на груди. Фотофакт

На турнире IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2 украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев, которого называют одним из сильнейших игроков в истории этой игры, после матча с командой Legacy тепло пожал руку своему товарищу по команде, россиянину Денису "electroNic" Шарипову, что вызвало волну критики в социальных сетях.

Встреча проходила в рамках стадии плей-ина чемпионата, где команда BC.Game, в составе которой выступают s1mple и electroNic, одержала победу со счётом 2:0 и вышла в следующий этап соревнований. После финального раунда игроки обменялись рукопожатиями, как это принято в профессиональном киберспорте.

Этот жест дружбы между Александром и Денисом не был воспринят украинскими болельщиками. В сетях появилась критика s1mple с обвинениями в том, что он "не должен приветствовать россиянина", а также призывы к более жёсткой позиции в отношении игроков из России в текущих политических реалиях.

Дополнительную скандальность ситуации придал внешний контекст. s1mple вышел на матч в форме с нашивкой украинского флага, тогда как на форме electroNic был размещен российский триколор.

Этот визуальный контраст пользователи восприняли как особенно раздражающий на фоне войны, после чего в адрес украинского киберспортсмена посыпались обвинения в "неуместной дружелюбности" и отсутствии принципиальной позиции.

"Стало физически больно от этого фото. Для тех, кто не знает - у этого чела мать сидит в Киеве без света и тепла, пока сыночка х*ярит в компьютер с русней", – написал один из юзеров под кадром.

Стоит отметить, что для многих поклонников киберспорта s1mple и electroNic — это не просто игроки: ранее они долгое время играли вместе в одной команде Natus Vincere, где дружба между игроками сложилась ещё до их нынешнего выступления за BC.Game.

Позже стример Александр "petr1k" Петрик выложил свою версию этого же кадра, где s1mple и electroNic изображены немного отредактированными искусственным интеллектом.

