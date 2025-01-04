Скандал дня. Знаменитый футболист 'Реала' ударил голкипера и был удален. Его силой уводили с поля. Видео

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор оказался в центре скандала во время перенесенного матча 12-го тура чемпионата Испании по футболу против "Валенсии". На 77-й минуте игры один з самых дорогих игроков планеты ударил в шею голкипера соперника Столе Димитриевского, выступающего за сборную Северной Македонии.

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Первоначально Сесар Сото Градо показал обоим участникам эпизода по желтой карточке, но после просмотра VAR изменил свое решение. На повторе было четко видно, что Жуниор совершил свой фол умышленно.

После того, как Винисиус увидел перед собой красную карточку, он едва не набросился на рефери, поэтому одноклубникам пришлось уводить бразильца с поля силой. За свое поведение 24-летний футболист может получить дисквалификацию до 12 матчей.

Через шесть минут после инцидента "Реал" сравнял счет благодаря голу Луки Модрича, а перед финальным свистком вырвал победу (2:1).

Для Винисиуса это уже второй случай удаления на стадионе "Месталья" – первое случилось в конце позапрошлого сезона. Несмотря на скандал, "Реал" одержал победу со счетом 2:1 и стал первой командой Ла Лиги, набравшей 5000 очков в истории турнира.

Стоит отметить, что на 55-й минуте Джуд Беллингем не реализовал пенальти.

Эта победа укрепила позиции "Реала" на первом месте в чемпионате.

Комментируя удаление Винисиуса, Анчелотти заявил, что считает решение несправедливым: оба игрока должны были получить по желтой карточке. Клуб подаст апелляцию, хотя тренер не уверен в ее удовлетворении. Также он подчеркнул, что Винисиус – ключевой игрок, и надеется на его участие в следующем матче.

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