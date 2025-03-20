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Стадион в Испании фантастически исполнил гимн Украины перед матчем с Бельгией в Лиге наций. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
5,1 т.
Стадион в Испании фантастически исполнил гимн Украины перед матчем с Бельгией в Лиге наций. Видео

Перед матчем Лиги наций между сборными Украины и Бельгии, который состоялся в Испании, болельщики устроили невероятное исполнение национального гимна. Атмосфера на арене "Эстадио Энрике Рока" в Мурсии превратилась в настоящее шоу поддержки украинской команды.

Видео дня

Перед стартовым свистком тысячи украинских фанатов подняли флаги, раскрасив стадион в желто-синие цвета. Когда зазвучали первые ноты "Ще не вмерла України", весь стадион в едином порыве подхватил гимн, создав мощную волну эмоций. К болельщикам присоединились и футболисты сборной Украины, исполнившие гимн вместе с трибунами.

Такой заряд энергии с трибун стал отличным стартом для команды, а видео с фантастической атмосферой на стадионе быстро разлетелось по соцсетям, вызвав восторг у поклонников футбола.

Стадион в Испании фантастически исполнил гимн Украины перед матчем с Бельгией в Лиге наций. Видео

Отметим, что украинцы за границей не первый раз устраивают такое шоу на трибунах. Например 26 марта 2024 года болельщики сборной Украины потрясающе исполнили национальный гимн страны перед матчем с командой Исландии в финале плей-офф отбора на чемпионат Европы по футболу-2024. Номинально домашний поединок наша команда провела на "Вроцлав Арене" в Польше, который посетили 34000 человек.

А до этого стадион в Леверкузене "БайАрена" потрясающе поддержал Украину на матче с командой Италии за право сыграть на чемпионате Европы 2024 года.

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