Стадион в Испании фантастически исполнил гимн Украины перед матчем с Бельгией в Лиге наций. Видео

Перед матчем Лиги наций между сборными Украины и Бельгии, который состоялся в Испании, болельщики устроили невероятное исполнение национального гимна. Атмосфера на арене "Эстадио Энрике Рока" в Мурсии превратилась в настоящее шоу поддержки украинской команды.

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Перед стартовым свистком тысячи украинских фанатов подняли флаги, раскрасив стадион в желто-синие цвета. Когда зазвучали первые ноты "Ще не вмерла України", весь стадион в едином порыве подхватил гимн, создав мощную волну эмоций. К болельщикам присоединились и футболисты сборной Украины, исполнившие гимн вместе с трибунами.

Такой заряд энергии с трибун стал отличным стартом для команды, а видео с фантастической атмосферой на стадионе быстро разлетелось по соцсетям, вызвав восторг у поклонников футбола.

Отметим, что украинцы за границей не первый раз устраивают такое шоу на трибунах. Например 26 марта 2024 года болельщики сборной Украины потрясающе исполнили национальный гимн страны перед матчем с командой Исландии в финале плей-офф отбора на чемпионат Европы по футболу-2024. Номинально домашний поединок наша команда провела на "Вроцлав Арене" в Польше, который посетили 34000 человек.

А до этого стадион в Леверкузене "БайАрена" потрясающе поддержал Украину на матче с командой Италии за право сыграть на чемпионате Европы 2024 года.

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