Швецию, которая не пустила Украину на ЧМ-2026, унизительно разгромили со счётом 1:5. Видео
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Сборная Нидерландов одержала крупную победу над Швецией со счетом 5:1 во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Главным героем встречи стал Коди Гакпо, который забил два мяча и отдал результативную передачу.
Команда Рональда Кумана вышла вперед уже на пятой минуте. Гакпо вывел Брайана Бробби на ударную позицию, и форвард без проблем отправил мяч в сетку. На старте матча шведы отвечали опасными выпадами Виктора Дьёкереша, однако Барт Вербрюгген несколько раз выручил свою команду.
На 17-й минуте Нидерланды удвоили преимущество. После передачи Дензела Дамфриса Бробби оформил дубль, точно пробив из штрафной площади.
Швеция старалась вернуться в игру и создала ряд моментов до перерыва, а на 44-й минуте даже отправила мяч в ворота, однако после проверки VAR гол Густава Лагербьельке был отменен из-за офсайда.
Сразу после возобновления игры нидерландцы фактически сняли вопросы о победителе. На 47-й минуте Дамфрис записал на свой счет вторую голевую передачу, а Гакпо сделал счет 3:0.
Еще через семь минут вингер отличился вновь, замкнув передачу Крисенсио Саммервилла и доведя преимущество своей команды до четырех мячей.
На 59-й минуте шведам удалось сократить отставание. Александр Исак вывел Энтони Элангу один на один с голкипером, и нападающий уверенно реализовал свой шанс. Однако развить успех сборная Швеции не смогла.
В концовке встречи команда Кумана продолжила создавать опасные моменты, а на 89-й минуте Саммервилл поставил точку в матче. После передачи Мемфиса Депая он точно пробил в нижний угол ворот и установил окончательный счет 5:1.
Швеция нанесла немало ударов по воротам соперника, однако Вербрюгген провел один из лучших матчей на турнире и неоднократно спасал свою команду после попыток Дьёкереша, Исака, Айяри и Эланги.
После двух туров Нидерланды с шестью очками занимают первое место в группе и уже обеспечили себе выход в плей-офф. Швеция с тремя баллами располагается на второй позиции.
В заключительном туре группового этапа Нидерланды сыграют с Австралией, а Швеция встретится со сборной Канады.
Как сообщал OBOZ.UA, 26 марта сборная Украины по футболу проиграла команде Швеции в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 и не смогла пробиться на турнир. Поединок на испанском стадионе"Сьюдад де Валенсия" завершился со счетом 1:3.
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