Сборная Украины с поражения стартовала в пре-квалификации к ЧМ-2027 по баскетболу, пропустив за 0,6 секунды до сирены

Мужская сборная Украины по баскетболу с поражения стартовала в пре-квалификации к чемпионату мира 2027 года. Команда тренера Айнарса Багатскиса на первом этапе отбора к мундиалю на арене "Сан-Леонардо" во Фрибурге проиграла Швейцарии 64:66.

Видео дня

Швейцария открыла счёт уже на первой минуте — трёхочковый реализовал Борис Мбала. Украина стартовала с промахов, но смогла выровнять игру ближе к середине четверти: точные действия Ковляра и Ковалёва позволили ненадолго выйти вперёд — 6:5.

Однако продержаться долго не удалось. Хозяева быстро перехватили инициативу — за счёт агрессивной защиты и реализации быстрых атак. Особо активны были Селим Фофана и Тони Рочак, а также Пикарелли.

Украинцы уступали борьбу на щитах и часто теряли мяч — потери Санона и Липового привели к лёгким очкам соперника. Кравцов исправно боролся под кольцом, а Санон отметился результативным проходом, но этого было недостаточно, чтобы вернуть контроль.

Украина начала вторую четверть при счёте 18:14. На старте периода украинцы приблизились в счёте благодаря трёхочковому броску Артёма Ковалёва и точным штрафным Липового. Вскоре впервые в игре вышли вперёд после перехвата Ковляра и его же быстрого прохода (21:22).

Далее Тиртышнык реализовал один штрафной (22:23), но швейцарцы ответили серией из двух точных атак Рочака, в том числе с периметра. Через минуту Борис Мбала попал трёхочковый, но Украину в игре удерживали штрафные Боброва и Санона.

В концовке четверти Юрий Солца реализовал один штрафной и оформил +1 для Швейцарии. Последняя атака Украины могла сократить отставание, но оба штрафных Конева не достигли цели.

Третья четверть прошла в равной борьбе, с небольшим преимуществом Украины, которая к ее концу вела 47:45. Обе команды активно использовали фолы и заработали много штрафных бросков — особенно украинцы (Тыртышник, Бобров, Лыповой) успешно реализовывали их. Украинцы демонстрировали неплохую игру в защите — блокировали броски соперника (Ковалев, Бобров), часто выигрывали подборы.

Случались и потери у украинской команды, в том числе из-за плохих передач (Бобров, Санон), что позволило швейцарцам несколько раз перехватывать инициативу. Но украинские лидеры — Липовый, Бобров, Ковалев — стабильно приносили очки и были активны под кольцом.

Швейцарцы пытались навязать борьбу, особенно через трехочковые и броски в проходе (Фофана), но не всегда попадали. В концовке четверти хозяева несколько раз не реализовали свои попытки, что позволило Украине сохранить преимущество.

Заключительная четверть началась с рывка сборной Швейцарии 10:3, однако к середине отрезка "желто-синие" благодаря точному трехочковому Александра Ковляра и штрафным Артема Ковалева восстановили равновесие (55:55).

За 27 секунд до финальной сирены Дилан Дюкоммен при равном счете забросил трехочковый, на что после таймаута "трешкой" ответил Ткаченко. В ответ Ковляр не удержал Фофана и тот за 0.6 секунды до сирены оформил победный результат

Свой следующий поединок "желто-синие" проведут 9 августа против Словакии. Начало в 17:00. Согласно регламенту, две лучшие сборные из трех в группе А выйдут в основную сетку квалификации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!