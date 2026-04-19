Шовковский дал ответ на предложение возглавить сборную Украины по футболу

Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал информацию о возможном предложении возглавить сборную Украины по футболу. 51-летний киевлянин отметил, что официального предложения от уполномоченных лиц ему не поступало, хотя контакты, звонки и обсуждения на эту тему действительно были.

По его словам, интерес к его кандидатуре существует, однако важно отделять разговоры от конкретных решений.

Он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на тренерской работе, изучает современные подходы к игре и выстраивает собственную систему подготовки команды. Специалист добавил, что после завершения игровой карьеры взял паузу, чтобы восстановиться и переосмыслить дальнейший путь в футболе.

Шовковский также заявил, что открыт к работе как в Украине, так и за рубежом. В завершение он отметил: "Будет ли это украинский клуб или европейский, покажет время".

Как сообщал OBOZ.UA, нынешний главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров попал под жесткую критику после того, как отказался подавать в отставку после невыхода "сине-желтых" на ЧМ-2026.

Ранее журналист Игорь Цыганык поделился информацией о том, что Ребров не будет продлевать контракт с Украинской ассоциацией футбола.

Новым главным тренером сборной Украины по футболу должен якобы стать легендарный наставник харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич.

