'Шли с девочками с одной мыслью'. Пидгрушна сделала признание о случившемся на Олимпиаде в России

Легендарная украинская биатлонистка Елена Билосюк, которая на Олимпиаде в Сочи выступала еще под девичьей фамилий Пидгрушная, призналась, что выходила на эстафету лишь с одной мыслью – победить. 21 февраля 2014 года женская сборная Украины по биатлону завоевала "золото", оставив позади россиянок.

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Билосюк призналась, что вместе с партнершами по эстафетной команде (Юлией Джимой, Витой и Валей Семеренко) целенаправленно к шли в самому высокому результату. В тот олимпийский сезон довольно неплохо проявляли себя в эстафетных гонках.

"Буквально накануне перед нашим эстафетным стартом были массовые расстрелы на Майдане, в Киеве. Напомню, это произошло 20 февраля, а 21-го у нас была эстафетная гонка. Буквально накануне перед нашим эстафетным стартом были массовые расстрелы на Майдане, в Киеве. Напомню, это произошло 20 февраля, а 21 у нас была эстафетная гонка. Мы с девушками шли на нее с одной мыслью: "Или побеждаем, или теряем все". Потому не имели права на ошибку! И понимали, что каждый день должен показать максимальный результат. Мотивация зашкаливала", – цитирует 37-летнюю Билосюк "Спорт-Экспресс".

Елена с ностальгией вспоминает события Игр-2014.

"Если сравнивать тогдашнюю команду и образовавшуюся после омоложения коллектива, то больше мне импонируют Юля, Валя и Вита, с которыми я начинала. У нас тогда были азарт, вдохновение, целеустремленность. На тренировках пытались друг друга обыграть, и это было по-дружески. Но команда для меня была и будет любимой. Мне немного этого не хватает среди нынешней молодежи", – подытожила Билосюк.

Недавно Билосюк вспомнила случай 10-летней давности, когда российская пропаганда назвала ее снайпером, работающей в зоне антитеррористической операции в Донецкой области. В 2014 году один из главарей "Народного фронта" "Новороссии" Константин Долгов обвинил олимпийскую чемпионку Сочи "в отстреле повстанцев и мирных жителей" юго-востока Украины.

Кроме того, в интернете начала распространяться фотография якобы Пидгрушной в военной форме и с оружием.

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