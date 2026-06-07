Шевченко прокомментировал случившееся несчастье с Эриксеном в матче Дания – Украина

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о ситуации с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, которому потребовалась медицинская помощь во время товарищеского матча против Украины. По словам главы украинского футбола, в такой момент результаты игры отходят на второй план, а главное внимание приковано к состоянию футболиста.

Видео дня

После матча Шевченко сообщил, что последняя информация, которой он располагает, является позитивной.

"Сегодня нет смысла говорить о футболе. Последнее, что я знаю: с ним всё хорошо", – сказал президент УАФ в эфире телеканала MEGOGO.

Шевченко также поблагодарил игроков, тренерский штаб и болельщиков за реакцию на произошедшее. Он отметил, что в подобных обстоятельствах необходимо думать прежде всего о жизни и здоровье спортсмена.

"Я очень хочу поблагодарить футболистов и тренера за их реакцию сегодня. В таких ситуациях нужно думать только о жизни футболиста", – подчеркнул он.

Глава украинского футбола добавил, что команда и болельщики Украины поддерживают Эриксена и его семью.

"Сейчас вся наша команда и, думаю, все люди в Украине вместе с семьёй Кристиана. Мы рядом с ним", – заявил Шевченко.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера также отказался обсуждать игровые аспекты встречи. Итальянский специалист признался, что для него было тяжело наблюдать за происходящим на поле, однако он отметил поддержку, которую футболист получил от окружающих.

"Было очень тяжело смотреть на Кристиана. Но было большим облегчением видеть, как он сам пошел. Мы сейчас всеми мыслями с семьей Эриксена", – сказал Мальдера.

Шевченко отдельно поблагодарил украинских болельщиков за поддержку датского полузащитника и подчеркнул, что команда ожидает официальной информации о его состоянии. Когда корреспондент Александра Кучеренко попросила Андрея Николаевича оценить сам матч, глава УАФ отказался говорить о футболе.

"После таких моментов футбол уходит совершенно на второй план. Сейчас мы должны думать только о том, чтобы с Кристианом всё было хорошо", – отметил Шевченко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!