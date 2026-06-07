Чемпион Украины по боксу нокаутом в последнем раунде завоевал титул IBO Continental. Видео

Чемпион Украины Андрей Боришполец (12-4, 5 КО) добился одной из самых значимых побед в карьере на профессиональном ринге. Украинец досрочно остановил представителя Италии Стефано Рамундо (18-3, 4 КО) и стал обладателем вакантного титула IBO Continental в первом полусреднем весе.

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Поединок стал главным событием вечера бокса, который состоялся 6 июня в итальянском Орбетелло (Тоскана). Накануне боя спортсмены успешно прошли официальную процедуру взвешивания. Рамундо показал вес 62,4 кг, тогда как Боришполец оказался легче соперника, зафиксировав на весах 61,9 кг.

Большую часть встречи соперники провели в конкурентной борьбе, однако решающим оказался десятый раунд. Украинский боксер, выступающий под прозвищем "Акула", захватил инициативу и провел серию точных ударов, после которой итальянец перестал отвечать на атаки.

После этого успеха рекорд украинца на профессиональном ринге обновился до 12 побед при 4 поражениях, из которых 5 побед добыты нокаутом. Для Боришпольца титул IBO Continental стал первым крупным международным поясом в карьере после завоевания звания чемпиона Украины и титула WBC Ukraine.

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