'Буковина' будет играть в Лиге Европы? Возможно ли это для клуба Первой лиги и чем еще нас удивит Кубок Украины

Кубок Украины снова нас удивляет. После того, как обладатель трофея быстро завершил свою защиту титула, поубавилось команд УПЛ, а теперь еще и "Буковина" выбила ЛНЗ и приблизилась к желанному финалу. Амбиции понятны – бороться за трофей всеми силами. И есть еще несколько претендентов не из элиты. Но смогут ли они при потенциальном выигрыше заиграть в Лиге Европы? OBOZ.UA разбирался в вопросе.

Вчера "Буковина" вынесла ЛНЗ

Сенсация произошла в среду: "Буковина" прошла ЛНЗ и второй раз в истории вышла в полуфинал Кубка Украины, еще и подряд. Для сравнения, в прошлом году в четвертьфинале выступало 6 клубов Премьер-лиги, черновчане сражались с "Викторией" в отдельном матче. Так они смогли попасть на киевского гранда в полуфинале, но проиграли 4:1. На этот же раз представителей УПЛ было всего 3 и пока только "Динамо" смогло преодолеть сопротивление "Ингульца".

Откровенно говоря, после продажи Проспера Оба, ЛНЗ перестал быть угрозой. Во время подготовительных к Кубку матчей в УПЛ они выгрызали победу над "Эпицентром", а в эти выходные влетели "Полесью" 3:1 в принципиальном противостоянии. "Шахтер" совершил выгодную покупку, похитив движущую силу главного соперника за золото. В итоге, горняки не только обошли ЛНЗ в таблице, а еще и морально их подбили. Золотой дубль буквально растворился.

На Кубок клубы вышли в лучших доступных составах, это было противостояние зимних чемпионов. Встретились сильные команды УПЛ и Первой лиги, и сам матч был откровенно скучным: мы едва насчитали 3 удара в створ, в целом игра прошла даже непонятно под чьей инициативой. Так было все 90 минут, с переходом сразу в серию пенальти. И только там начались настоящие страсти – какие-то сумасшедшие удары на удачу, безответственность в главный момент (или, как сказал комментатор, "бесхитростность") и привет от Ассинора над воротами. Судьбу четвертьфинала решил голкипер "Буковины" Пеньков. На самом деле, роскошный сейв стал украшением драмы на поле в Черкассах. Черновчане снова идут дальше.

Может ли команда Первой лиги выступать в еврокубках?

Вопрос со многими звездочками, но ответ прост – да, может. Лицензия на еврокубковое место на то и предусмотрена именно для кубкового турнира, чтобы достичь международных вершин могла любая команда. У нас есть реальный претендент – "Буковина"; сегодня может добавиться еще один.

По правилам, любая команда действительно может получить путевку в ЛЕ, дивизион не имеет значения. Поэтому это может быть даже второлиговый "Локомотив". Но важно другое условие: соответствие строгим критериям. Надо преодолеть серьезную проверку на финансы. Это и отчетность, и финансовый фейр-плей, и отсутствие задолженностей перед игроками. Также нужно соответствие кадровым требованиям по всем лицензиям и детско-юношеским командам. Если с этим вопросов у УЕФА не возникнет, то останется только инфраструктура. Большинство украинских арен не соответствуют требованиям еврокубковых матчей (что так и есть у команд Первой или Второй лиг), но в наших условиях проще – надо будет просто найти подходящий стадион за пределами Украины.

Если произойдет сенсация и условная "Буковина" выиграет Кубок, но не пройдет проверку или не сможет выполнить международные условия, то квота для Лиги Европы никуда не исчезнет – она просто пойдет дальше, искать своего счастливого обладателя. И в этом случае не в финальном матче, а в УПЛ: разрешение сыграть в ЛЕ получит 4 команда Премьер-лиги, которая в любом случае будет на тот момент без еврокубков, ведь у нас разыгрывается только 3 места.

Такое уже бывало, но не в Украине

Европа видела много таких примеров, когда клубы выходили на международную арену, не находясь в элитной высшей лиге. Например, вспоминается английский "Уиган" и его триумф в Кубке Англии над "Манчестер Сити" 12 лет назад. Несмотря на вылет из АПЛ, клуб получил легальное право на группу Лигу Европы, которую они едва не выиграли. В 2004-м году зажгла немецкая "Алемания": ей повезло, что в финале выпал "Вердер". Бременцы выиграли трофей, но через Бундеслигу попали в Лигу чемпионов. Поэтому в турнир ниже классом пошла команда Второй Бундеслиги, их соперник по финалу. "Алемания" тогда прибила французский "Лилль" и греческий АЕК, выйдя из группы на стадию плей-офф. А еще каждый год мы видим лихтенштейнский "Вадуц", у которого вообще нет домашней лиги. В Лихтенштейне команды играют только за Кубок, благодаря победе в котором и получают путевку в Лигу конференций.

А в сезоне 1996/97 произошло самое странное чудо – тогда третьелиговый французский "Ним" попал в еврокубки! В главной игре сезона они проиграли финал, но из-за того, что "Осер" тогда квалифицировался в ЛЧ, путевка снова перешла к финалисту. Так они смогли на 2 раунда заскочить в Кубок обладателей кубков.

Сегодня "Динамо" может остаться в одиночестве

Из трех клубов УПЛ, один за бортом. Киевское "Динамо" прошло дальше и ждет жребий. Сегодня сможем увидеть еще одну игру с участием команды из элиты – "Металлист 1925" будет принимать второлиговый столичный "Локомотив". А вот четвертую игру Кубка придется подождать: она запланирована аж на 17 марта, когда встретятся "Чернигов" и "Феникс-Мариуполь". Это означает, что в полуфиналах точно будет минимум две команды Первой лиги и возможна новая сенсация. Кто фаворит? После вчерашней игры даже предсказывать трудно. Но больше всех кубок нужен "Динамо", для которого в текущих условиях этот трофей станет спасательным кругом. Медальные места пока маловероятны, тогда как попасть во второй по силе турнир Европы возможно таким путем. Впервые за много лет Кубок Украины стал действительно соревнованием с классными матчами.