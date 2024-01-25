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"Шахтер" за 16 млн евро подписывает футболиста сборной Бразилии

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
981
'Шахтер' за 16 млн евро подписывает футболиста сборной Бразилии

Донецкий "Шахтер" договорился с "Васку да Гама" о трансфере полузащитника Марлона Гомеса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "горняки" заплатят за футболиста сборной Бразилии U23 12 млн евро. Еще 4 млн евро прописаны в качестве бонусов.

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20-летний Гомес перешел в "Васку да Гама" в январе 2022 года. За все время сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи. В большей части игр занимал позицию центрального или правого полузащитника. Также играл атакующего и опорного хавбека.

"Шахтер" за 16 млн евро подписывает футболиста сборной Бразилии

Сыграл два поединка за сборную Бразилии U16 и два за U23.

Отметим, что это вторая дорогая покупка "Шахтера" за последнюю неделю. 18 января чемпион Украины подписал 21-летнего полузащитника бразильского "Палмейраса" Кевина. Общая сумма сделки с бразильцами составила 15 миллионов евро.

"Шахтер" за 16 млн евро подписывает футболиста сборной Бразилии

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, донецкий "Шахтер" отказался продавать за 40 миллионов евро футболиста сборной Украины Георгия Судакова.

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