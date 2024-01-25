'Шахтер' за 16 млн евро подписывает футболиста сборной Бразилии

Донецкий "Шахтер" договорился с "Васку да Гама" о трансфере полузащитника Марлона Гомеса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "горняки" заплатят за футболиста сборной Бразилии U23 12 млн евро. Еще 4 млн евро прописаны в качестве бонусов.

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20-летний Гомес перешел в "Васку да Гама" в январе 2022 года. За все время сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи. В большей части игр занимал позицию центрального или правого полузащитника. Также играл атакующего и опорного хавбека.

Сыграл два поединка за сборную Бразилии U16 и два за U23.

Отметим, что это вторая дорогая покупка "Шахтера" за последнюю неделю. 18 января чемпион Украины подписал 21-летнего полузащитника бразильского "Палмейраса" Кевина. Общая сумма сделки с бразильцами составила 15 миллионов евро.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, донецкий "Шахтер" отказался продавать за 40 миллионов евро футболиста сборной Украины Георгия Судакова.

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