Футболиста сборной Украины, которого окрестили 'новой жемчужиной', отказались продавать чемпиону Италии за 40 млн долларов

"Шахтер" отказался продавать чемпиону Италии Георгия Судакова. Как написал у себя в Telegram-канале журналист Игорь Бурбас, за 21-летнего полузащитника сборной Украины по футболу "Наполи" предлагал 40 млн. евро.

Видео дня

"Горнякам" якобы такое предложение поступало еще в декабре, но те не спешат с продажей и "хотят выдоить максимум из потенциального покупателя".

10 декабря появилась информация, что Судакова в зимнее трансферное окно собирается купить туринский "Ювентус". По информации издания, максимальная сумма, которую "бьянконери" готовы отдать за 21-летнего футболиста сборной Украины, составляет 25 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью этого года известный инсайдер Фабрицио Романо, комментируя дебютный гол Судакова в Лиге чемпионов, назвал Георгия "новой жемчужиной "Шахтера".

Напомним, что Судаков родился в 2002 году в Брянке, Луганской области. В сезоне 2018/19 дебютировал в чемпионате Украины среди юношеских команд, а в следующем сезоне — в молодёжном первенстве страны.

Дебют в чемпионате Украины состоялся 24 октября 2020 года в матче против полтавской "Ворсклы" (1:1). Первый гол за "Шахтер" в чемпионате Украины забил 30 октября 2020 года в домашнем матче против Мариуполя (4:1).

В сезоне 2022/23 Судаков провёл 39 матчей на клубном уровне, забив 5 голов и отдав 11 результативных передач. Сыграл все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23, отдав два результативных паса, а также попал в топ-40 молодых талантов года по версии УЕФА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!