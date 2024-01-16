newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Футболиста сборной Украины, которого окрестили "новой жемчужиной", отказались продавать чемпиону Италии за 40 млн долларов

Максим Иншаков
Спорт
2 минуты
1,5 т.
Футболиста сборной Украины, которого окрестили 'новой жемчужиной', отказались продавать чемпиону Италии за 40 млн долларов

"Шахтер" отказался продавать чемпиону Италии Георгия Судакова. Как написал у себя в Telegram-канале журналист Игорь Бурбас, за 21-летнего полузащитника сборной Украины по футболу "Наполи" предлагал 40 млн. евро.

Видео дня

"Горнякам" якобы такое предложение поступало еще в декабре, но те не спешат с продажей и "хотят выдоить максимум из потенциального покупателя".

Футболиста сборной Украины, которого окрестили "новой жемчужиной", отказались продавать чемпиону Италии за 40 млн долларов

10 декабря появилась информация, что Судакова в зимнее трансферное окно собирается купить туринский "Ювентус". По информации издания, максимальная сумма, которую "бьянконери" готовы отдать за 21-летнего футболиста сборной Украины, составляет 25 млн евро.

Футболиста сборной Украины, которого окрестили "новой жемчужиной", отказались продавать чемпиону Италии за 40 млн долларов

Как сообщал OBOZ.UA, осенью этого года известный инсайдер Фабрицио Романо, комментируя дебютный гол Судакова в Лиге чемпионов, назвал Георгия "новой жемчужиной "Шахтера".

Футболиста сборной Украины, которого окрестили "новой жемчужиной", отказались продавать чемпиону Италии за 40 млн долларов

Напомним, что Судаков родился в 2002 году в Брянке, Луганской области. В сезоне 2018/19 дебютировал в чемпионате Украины среди юношеских команд, а в следующем сезоне — в молодёжном первенстве страны.

Футболиста сборной Украины, которого окрестили "новой жемчужиной", отказались продавать чемпиону Италии за 40 млн долларов

Дебют в чемпионате Украины состоялся 24 октября 2020 года в матче против полтавской "Ворсклы" (1:1). Первый гол за "Шахтер" в чемпионате Украины забил 30 октября 2020 года в домашнем матче против Мариуполя (4:1).

Футболиста сборной Украины, которого окрестили "новой жемчужиной", отказались продавать чемпиону Италии за 40 млн долларов

В сезоне 2022/23 Судаков провёл 39 матчей на клубном уровне, забив 5 голов и отдав 11 результативных передач. Сыграл все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23, отдав два результативных паса, а также попал в топ-40 молодых талантов года по версии УЕФА.

Футболиста сборной Украины, которого окрестили "новой жемчужиной", отказались продавать чемпиону Италии за 40 млн долларов

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!