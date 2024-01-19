'Шахтер' за 15 миллионов евро купил 'будущую мировую звезду'

21-летний полузащитник бразильского "Палмейраса" Кевин продолжит свою карьеру в донецком "Шахтере". "Горняки" в пятницу, 19 января, объявили о первом новичке зимнего трансферного окна, подписав с перспективным футболистом соглашение сроком на пять лет.

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Об этом говорится на официальном сайте "оранжево-черных". Генеральный директор чемпионов Украины Сергей Палкин рассказал, что общая сумма сделки с бразильцами составила 15 миллионов евро – 12 из них "Шахтер" заплатит частями в течении двух лет, а еще три предусмотрены в качестве бонусов.

"Я рад, что нам удалось осуществить этот трансфер. Это важно для команды, клуба, украинского футбола. Кевин – это молодой, очень одаренный игрок, имеющий очень большие перспективы. Это футболист с великолепной скоростью, невероятным дриблингом, высоким футбольным интеллектом, качественным пасом и хорошим ударом. И это именно те качества, которые полностью соответствуют философии игры "Шахтера". Мы покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 миллионов и дополнительно возможные три миллиона бонусами", – сказал Палкин.

Кевин в минувшем сезоне отлично проявил себя в молодежном кубке Сан-Паулу, где в восьми матчах забил пять голов и отдал пять результативных передач. Также в его активе семь поединков в чемпионате Бразилии.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, донецкий "Шахтер" отказался продавать за 40 миллионов евро футболиста сборной Украины Георгия Судакова.

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