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"Шахтер" за 15 миллионов евро купил "будущую мировую звезду"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,3 т.
'Шахтер' за 15 миллионов евро купил 'будущую мировую звезду'

21-летний полузащитник бразильского "Палмейраса" Кевин продолжит свою карьеру в донецком "Шахтере". "Горняки" в пятницу, 19 января, объявили о первом новичке зимнего трансферного окна, подписав с перспективным футболистом соглашение сроком на пять лет.

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Об этом говорится на официальном сайте "оранжево-черных". Генеральный директор чемпионов Украины Сергей Палкин рассказал, что общая сумма сделки с бразильцами составила 15 миллионов евро – 12 из них "Шахтер" заплатит частями в течении двух лет, а еще три предусмотрены в качестве бонусов.

"Шахтер" за 15 миллионов евро купил "будущую мировую звезду"
"Шахтер" за 15 миллионов евро купил "будущую мировую звезду"

"Я рад, что нам удалось осуществить этот трансфер. Это важно для команды, клуба, украинского футбола. Кевин – это молодой, очень одаренный игрок, имеющий очень большие перспективы. Это футболист с великолепной скоростью, невероятным дриблингом, высоким футбольным интеллектом, качественным пасом и хорошим ударом. И это именно те качества, которые полностью соответствуют философии игры "Шахтера". Мы покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 миллионов и дополнительно возможные три миллиона бонусами", – сказал Палкин.

"Шахтер" за 15 миллионов евро купил "будущую мировую звезду"
"Шахтер" за 15 миллионов евро купил "будущую мировую звезду"

Кевин в минувшем сезоне отлично проявил себя в молодежном кубке Сан-Паулу, где в восьми матчах забил пять голов и отдал пять результативных передач. Также в его активе семь поединков в чемпионате Бразилии.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, донецкий "Шахтер" отказался продавать за 40 миллионов евро футболиста сборной Украины Георгия Судакова.

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