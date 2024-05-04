'Шахтер' сыграл последний матч на 'Донбас Арене'. Видео, как это было

2 мая 2014 года назад "Шахтер" провел свой последний домашний матч на "Донбасс Арене". 10 лет назад подопечные Мирчи Луческу уверенно обыграли "Ильичевец" (ФК "Мариуполь"). После этого Донецк был оккупирован, а управление захватили террористы "днр".

Посмотреть игру 28-го тура украинской Премьер-лиги собралось 18 017 зрителей. Это составило 34% от всей вместимости арены (53 423).

Уже на 26-й минуте Николай Ищенко открыл счет в матче, срезав мяч в свои ворота. Спустя полчаса гости смогли отыграться после точного удара головой Андрея Тотовицкого.

На 67-й минуте победный гол забил Луис Адриано. Ну а окончательную точку в поединке поставил Дуглас Коста, став автором последнего гола "Шахтера" на "Донбасс Арене".

В октябре прошлого года Министерство спорта России заявило, что намерено начать "восстановление" стадиона "Донбасс Арена" во временно оккупированном Донецке. Также в стране-агрессорки намерены интегрировать в чемпионат РФ "уже наш "Шахтер".

Не так давно появилось свежее видео с окрестностей "Донбасс Арены" в Донецке. На видео двое местных мотоциклистов объезжают заброшенный стадион, вспоминая то, что тут было до оккупации.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября пользователь viktor wassa у себя в TikTok снял несколько новых видеороликов из Донецка, показав, что сейчас происходит на легендарном донецком стадионе.

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