'Шахтер' пропустил первым, но за 3 минуты перевернул матч и победил 'Зарю'. Видео

Донецкий "Шахтер" добыл волевую победу в 13-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. На поле "Арены Львов" подопечные Марино Пушича со счетом 3:1 обыграли луганскую "Зарю".

Видео дня

"Горняки" с первых минут захватили преимущество, полностью доминируя на поле и не позволяя сопернику ничего сделать в атаке. Лишь на 37-й минуте луганчанам удалось провести свою первую позиционную атаку, которая стала результативной.

Александр Яцик взял на себя инициативу, протащил мяч метров 20, обыграл несколько защитников и безотпорно пробил в угол ворот.

Сенсационный результат продержался до 51-й минуты, когда сперва Бондаренко точно реализовал пенальти, а спустя 3 минуты Кевин смог ударом-"невидимкой" оформить необходимый результат.

На 3-й добавленной минуте после подачи Александра Зубкова Андерсон Джордан срезал мяч в свои ворота.

После этой победы "Шахтер" набирает 26 очков и закрепляется на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. Вторым идет "Динамо" (29 пунктов), но у киевлян игра в запасе. Лидирует "Александрия" (32 балла).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!