'Шахтер' подписал голкипера сборной Украины

"Шахтер" подписал украинского голкипера Кирилла Фесюна. Вратарь олимпийской сборной Украины перешел в донецкий клуб из "Колоса" (Коваливка). Соглашение "горняков" с 21-летним футболистом рассчитано на 5 лет.

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Кирил Фесюн является воспитанником черниговской "Юности", за академию которой выступал в 2015-2019 годах. В сентябре 2019-го перешел в полтавскую "Ворсклу", где играл в юношеской и молодежной командах.

Летом 2021 стал игроком "Колоса" и 18 сентября провел дебютный матч в УПЛ. В сезоне-2023/24 был основным вратарем команды, приняв участие в 29 матчах чемпионата Украины (31 пропущенный мяч, 12 сухих игр).

Всего 35 матчей в ЧУ.2 июля 2021 года дебютировал в составе молодежной сборной Украины U21, за которую на сегодня провел 10 игр.

С весны 2024 года - голкипер олимпийской сборной Украины U23, вместе с которой в июне стал победителем престижного международного соревнования Tournoi Maurice Revello во Франции.

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