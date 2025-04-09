'Шахтер' ждет самый странный матч УПЛ: как командам поможет регламент чемпионата

Через неделю, 16 апреля, "Шахтер" и "Кривбасс" должны доиграть перенесенный матч еще 5-го тура Премьер-лиги! Но за полгода несколько футболистов, находившихся на поле на момент остановки, покинули состав горняков и криворожцев. Вопрос открыт - кем и как клубы будут играть? И смогут ли вообще доиграть? Что об этом говорит регламент? OBOZ.UA разбирался в вопросе.

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Матчи в Кривом Роге останавливают не впервые

5-й тур УПЛ, Кривой Рог, "Кривбасс" принимает "Шахтер". Обе команды называли претендентами на медали. Спор о том, проводить ли в Днепропетровской области матчи элитной лиги только прекратились - как получили новый прецедент почти сразу! К концу первого тайма Степаненко с ассиста Судакова забивает гол, команды отдыхают, выходят из раздевалок - и играют всего 5 минут. Начинается тревога (более 2 часов), после которой рефери решил не возобновлять матч. Его перенесли на неопределенный срок. Как выяснилось – на середину апреля.

У "Кривбасса" уже 2 отложенных матча в этом сезоне, все на его поле. Кроме горняков, пострадал "Левый Берег". Сначала этот матч в Кривом Роге не начали вовремя из-за воздушной тревоги, а когда только начали играть - снова раздалась сирена. По договоренности сторон, встречу перенесли на другой день, 7 мая. И это мы не учитываем многочисленных эпизодов пауз во время тревог. Обе игры снова проведут на криворожском поле, что снова становится проблемой. И если киевлянам можно сыграть 90 минут теми же футболистами, то в составе "Шахтера" произошли существенные изменения.

Клубы продали 4 футболистов, которые были на поле

Между матчами прошло более полугода. Среди находившихся на поле зимой "Шахтер" продал Сикана, Степаненко ушел бесплатно. У "Кривбасса" дела похожи: вышли в основе, но уже проданы Драмбаев, Бизимана и Стецьков. Как же быть? Этот пункт контролирует 9 Статья Регламента УПЛ "Организация и проведение соревнований". 29 подпункт гласит, что в заявку на перенесенную игру:

"...могут быть внесены любые футболисты, фигурирующие в списках футболистов "А" и "Б" на момент доигрывания матча, независимо от того, были ли они фактически в рапорте арбитра "Составы команд" прекращенного матча, за исключением футболистов, которые были заменены или изъяты с поля при проведении прекращенного матча, а также были дисквалифицированы с поля в остановленном матче. - Регламент УПЛ

Тот же Регламент отмечает, что полевых футболистов можно обновить за счет оставшихся замен. В УПЛ 5 замен – это оставляет простор для тренеров. Но требует соблюдения правила по отношению к легионерам, не более 7 на поле. Легче с запасными игроками: в Регламенте прописано, что для отложенного матча их список можно обновить. Актуально в случае Зубкова, Франьича, По и Кожушка. Те, кто уже находился на поле на момент остановки матча, не могут появиться на скамье и должны выходить в основе.

Так сколько замен остается у команд?

Критически мало. Прямо перед игрой у "Шахтера" сломался Резник. Теперь нужно заменить трех футболистов – голкипера (может выйти Моргун), Сикана и Степаненко. Вернидуб может надеяться лишь на одно усиление состава во втором тайме, ведь сменил Лунева на Микитишина. Учитывая 3 вышеупомянутых проданных футболистов, "Кривбассу" будет сложнее провести этот матч в более сильном темпе только с одной возможностью освежить состав. Дополнительная проблема – возможные травмы. И здесь у украинского футбола есть конкретный пример.

Прецеденты именно такой замены игроков хорошо помнят по матчу "Днепра" с "Металлистом" 2013-го года: тогда на Днепр-Арене исчез свет, а матч перенесли на 2 месяца. Днепряне за это время потеряли травмированными Стринича и Мазуха, их заменили Дуглас и Федецкий. У соперника обошлось без замен. Днепровская команда выиграла первый тайм 2:1, но декабрьское доигрывание сломало все планы - гости сравняли счет и удержали ничью. Этот результат был очень скандальным, а к концу сезона харьковчане проиграли 2 очка принципиальному сопернику и получили бронзу. Горняки забрали очередное чемпионство, а "Днепр" попал в первую в своей истории Лигу чемпионов.

А что с наказаниями?

Кроме замены недоступных футболистов, следует учесть предупреждения. Желтые карточки, вписанные в протокол матча, будут сохранены. У "Кривбасса" предупреждение было только у проданного за 300 тысяч Бизиманы, поэтому клуб в этом плане выйдет на второй тайм чистым. Чего не сказать о "Шахтере" - с горчичником Матвиенко. По количеству футболистов все поровну, 11 на 11. Но есть еще одно: Регламентом прописано, что красные карточки (если будут выданы в 24-м туре) перейдут на отложенный матч.

Клубы уже совсем не те, какими были на момент 5-го тура. "Шахтер" вылетел из еврокубков, но продолжает сражаться за Кубок. У "Кривбасса" среди вариантов - только зона Лига Европы. Но проблема новой остановки сохраняется: только за первую неделю апреля на прифронтовой Днепропетровщине сирену объявляли 38 раз. Область не разделена на зоны и полностью краснеет. Кривой Рог, недавно атакованный российской баллистикой, слышит сирену несколько раз в день. Стадион команды – один из немногих в Премьер-лиге, где игры останавливают очень часто. И вопрос безопасности арен, в отличие от замены футболистов, до сих пор не прописан в Регламенте УПЛ.