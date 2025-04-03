Сенсации быть? Какие пары полуфиналов футбольного Кубка Украины и возможен ли новый победитель

Три опытных участника и дебютант - сегодня прошла жеребьевка полуфиналов Кубка Украины по футболу. Два гранда, андердог и перволиговый участник сойдутся в борьбе за всеукраинский трофей. Способен ли "Шахтер" защитить титул? Выровняется ли с ним "Динамо"? А может, в финале будет новичок? OBOZ.UA разобрал все расклады.

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Жеребьевка подарила немного интриги

Отложенная из-за масштабной сирены жеребьевка полуфинальных пар все же прошла именно сегодня. Черновицкая "Буковина" сыграет с киевским "Динамо", а "Полесье" будет принимать "Шахтер". В финале точно будет горячо: вероятно повторение Классического, которого не было уже 7 лет. Какой потенциал этих пар и что нам показали четвертьфиналы?

В полуфинале есть команда из Первой лиги

Матч в Черновцах прошел в традициях классического украинского футбола: обе команды отлично понимали, что на кону. Разошлись со счетом 2:1, но основная борьба была далеко не у ворот. Хотя "Буковина" заявила о своих победных планах сразу - уже на 4-й минуте Тищенко головой замкнул подачу с углового. "Виктория" вела медленную разведку и отдала инициативу, изучая соперника. Команды возились в центре поля, не особо создавая даже полумоменты.

Во втором тайме все изменилось, когда команды обменялись опасными моментами: сначала спас голкипер гостей, а потом уже "Виктория" упустила супермомент - Шарай после выхода один на один пробил мимо цели. Но счет все равно стал равным, когда буковинцы не смогли усмирить хаос в штрафной и рикошетами запихали мяч в свои же ворота.

Чем-то похожим ответили уже гости - на 84-й минуте, после очередного нашествия и серии угловых, на удар головой защитники "Виктории" ответили растерянностью и помогли мячу попасть за линию. Матч завершился 2:1, закономерной победой хозяев, желающих выиграть и выигравших. "Буковина" еще и бросила в бой в этом матче новичков с опытом УПЛ – Кожушка и Плакса. Некоторым образом это также помогло выиграть. Тренер отметил, что им нужно определенное время на адаптацию, но прогресс уже заметен. Это была первая игра команды Чурилова после зимней паузы – дальше борьба в Первой лиге и приезд команды элиты. Им выпало "Динамо".

Гранды прошли дальше. Но к их игре есть вопросы

Из двух команд сильнейшего ранга в Кубке – две и остались. По счету матчи идентичны, даже события на поле разворачивались по схожим сценариям. Создается впечатление, что конкуренция в украинском футболе теперь новая конкуренция и гранды не являются основой этой борьбы ни за медали, ни за Кубок.

"Динамо", после методической победы над "Рухом" в УПЛ, изменило подход к кубковой игре, обновило состав и попробовало другие схемы. Шовковский дал игровое время тем, кого мы видели меньше. В частности, вратарю Моргуну – это был его первый официальный поединок за главную команду. В течение игры расклады были с преимуществом в сторону киевлян, хотя нельзя сказать, что инициатива всегда была у них.

Тренер киевлян отметил, что финал игры был очень напряжен. Гол Пихаленко – единственный за 90 минут – наглядный пример того, как должен складываться матч украинского гранда. "Динамо" не хватает моментов с сольными решениями, особенно когда соперник позволяет их создавать. Динамовцам повезло, что их спасал молодой голкипер. Дуэль защитников ворот в этом матче была едва ли не самым ярким событием, не считая хорошего гола. Далее "Буковина" – и против хардкора украинского футбола предстоит реализовать смелые идеи.

"Шахтер" же был близок к провалу. "Александрия" ощутимо добавила после опыта прошлых матчей с чемпионом Украины и частенько зажимала горняков на их половине, а когда нужно было защищаться – становилась в комплексный блок, чтобы не дать много шансов. Так и получилось, что гол пришел тогда, когда соперник уже устал – Кевин смог отличиться аж на 109 минуте! Безусловно, вингер все сделал верно с технической стороны, смещение плюс обманчивый жест оставили оборонцев в стороне и дали простор для великолепного удара в дальний угол. Это единственный классный момент, который можно вспомнить со стороны горняков за весь матч.

"Шахтеру" не напоминает себя в лучшей форме: еще до матча с "Александрией" спортдир Срна говорил, что Кубок это кратчайший путь в еврокубки. Со стороны регламента все верно – победа в турнире дает место в квалификации Лиги Европы. Но с другой стороны, при такой игре нечего ждать от полуфиналов, ведь здесь уже действительно боевые коллективы (а далее выпало "Полесье", о чем поговорим ниже). Проблема ясна: заменить Зубкова, Сикана и других в атаке пока не удается. Можно положить все на бразильцев (которых против александрийцев в Кубке играло шестеро), но дисбаланс нужно решать не только силами легионеров. "Шахтер" ставит своей целью забрать, вернее, защитить трофей. Но уже второй раз Пушич в турнире выигрывает минимально – как долго в таком темпе продержится его команда?

Удачный жребий для "Полесья"?

Житомиряне отомстили "Вересу" за болезненный разгром в лиге; не так ощутимо, но не менее важная победа 1:0. Она тоже добыта большими усилиями, за выход в полуфинал чуть не пришлось драться буквально. К концу матча страсти росли, единственный гол в экстратайме подарил проход по турниру. Для подопечных Ашура это уже второй полуфинал Кубка. И первый выход на такую стадию для тренера-новичка.

Кто бы мог подумать, что выпадет им именно "Шахтер". Эта пара особенная, ведь "Полесье" никогда не проигрывало горнякам. Напротив – преимущество на стороне аутсайдера противостояния. И нечего гадать: большой вызов понятен для обоих клубов, это их последний шанс на победу в каком-то из турниров. "Шахтер" неуверенной игрой с "Оболонью" показал, что за остаток сезона будет очень сложно, если не невозможно, догнать лидера УПЛ. Итак Кубок – последний случай. Житомиряне тоже на максимуме – через лигу будет трудно пробиться в Лигу конференций. Надо, чтобы "Динамо" трофей, а сам клуб удержался не ниже 4-й позиции. Брать Кубок и выходить в Лигу Европы выглядит солиднее и реальнее. Финал – это еще и личная история: сыграть главную игру года дома для них будет красивым завершением неплохого сезона.

Расписание матчей и финала

Оба полуфинала будут сыграны 23 апреля. Финал Кубка Украины по футболу пройдет 14 мая на Центральном стадионе в Житомире. Время начала игры сообщат позже – сначала этот вопрос должен быть согласован с военными, финалистами и транслятором.