'Шахтер' бесплатно получил экс-футболиста 'Барселоны', выигравшего Кубок Испании

Бразильский защитник Марлон Сантос продолжит карьеру в донецком "Шахтёре", куда бесплатно вернётся на правах свободного агента, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Прибытие в Украину 29-летнего футболиста ожидается в ближайшее время.

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По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного защитника оценивается в 3 миллиона евро. Марлон уже выступал за "горняков" в 2021 году, но покинул Украину после начала полномасштабной войны.

Стех пор он успел поиграть в аренде за итальянскую "Монцу", а затем вернулся в "Флуминенсе", с которым выиграл Кубок Либертадорес. Последним клубом Марлона был американский "Лос-Анджелес", где он провёл 18 матчей и отдал одну голевую передачу.

Для справки: Марлон Сантос — бразильский защитник, воспитанник клуба "Флуминенсе", где и начал свою профессиональную карьеру в 2014 году. Позже он выступал за "Барселону", с которой выиграл Кубок Испании в сезоне 2016/17. За основной состав каталонцев он провёл несколько матчей, в том числе дебютировал в Лиге чемпионов.

С 2017 года Марлон играл во французской "Ницце" на правах аренды, а затем сменил несколько клубов, включая итальянскую "Монцу" и донецкий "Шахтёр", с которым завоевал Суперкубок Украины в 2021 году. В 2023 году он стал обладателем Кубка Либертадорес с бразильским "Флуминенсе".

На международном уровне Марлон защищал цвета молодёжной сборной Бразилии. В 2015 году он стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира и участвовал в чемпионате Южной Америки U-20.

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