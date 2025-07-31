'Шахтер' унизил 'Бешикташ' в квалификации Лиги Европы. Видео

Донецкий "Шахтер" прошел турецкий "Бешикташ" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы. После уверенной гостевой победы в Стамбуле (4:2), подопечные Арда Турана обыграли турков и в ответной игре. Номинально домашний поединок на городском стадионе им. Хенрика Реймана в польском Кракове завершился со счетом 2:0.

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Счёт был открыт уже на 12-й минуте: Кевин провёл блестящую индивидуальную атаку и отправил мяч точно в девятку.

Перед самым перерывом "горняки" удвоили преимущество — Винисиус Тобиас выдал точную передачу на Кауана Элиаса, который эффектным ударом забил второй мяч (45+2').

Во втором тайме команды провели ряд замен. "Шахтёр" контролировал ход игры и уверенно удерживал преимущество. У "Бешикташа" был один шанс сократить отставание – на 84-й минуте Жоау Мариу даже отправил мяч в ворота, но гол был отменён из-за фола в атаке.

В третьем раунде квалификации ЛЕ "горняки" сразятся с "Панатинаикосом". Греки накануне проиграли шотландскому "Рейнджерсу" в квалификации Лиги чемпионов. Первая игра пройдет 7 августа, второй – 14 августа. Победитель выйдет в плей-офф, где сразится за групповой этап.

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