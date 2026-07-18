Сестра украинского олимпийца с рекордом выиграла чемпионат Европы в метании молота. Видео и фото

Сборная Украины завоевала первую золотую награду юношеского чемпионата Европы по легкой атлетике U18 в итальянском Риети. Победу в метании молота одержала 17-летняя Милания Кохан, которая в решающей попытке установила личный рекорд и показала лучший результат сезона в Европе среди спортсменок своей возрастной категории.

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Финал соревнований получился напряженным до последних секунд. Кохан захватила лидерство уже после первого броска на 67,07 м и удерживала первую позицию большую часть турнира. По ходу соревнований украинка улучшила результат до 67,62 м и 67,67 м.

Развязка наступила в заключительном раунде. Француженка Лоан Родриг отправила молот на 68,91 м и вышла на первое место. Однако последняя попытка осталась за украинской спортсменкой. Кохан впервые в карьере преодолела отметку 70 метров, показав результат 70,19 м и вернув себе лидерство.

Этот результат стал личным рекордом Милании, лучшим показателем сезона в Европе среди девушек до 18 лет и четвертым результатом в мире в данной возрастной категории.

По ходу чемпионата украинка дважды обновила собственное достижение: сначала выиграла квалификацию с результатом 68,05 м, а затем улучшила его в финале.

После соревнований Кохан призналась, что решающий бросок выполнила на фоне сильных эмоций после выхода соперницы на первое место.

Также спортсменка поблагодарила свою семью, команду и старшего брата Михаила Кохана.

Символично, что Милания продолжила семейную спортивную традицию. Ее старший брат Михаил Кохан ранее также становился чемпионом Европы U18 в метании молота, выиграв турнир 2018 года в венгерском Дьёре.

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