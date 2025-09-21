В Токио завершился чемпионат мира по легкой атлетике: на каком месте Украина

Сборная Украина заняла итоговое 41-е место в медальном зачёте чемпионата мира по легкой атлетике, который прошел в Токио. В столице Японии всего принимало участие 55 федераций/стран. В турнирной медальной таблице Украина оказалась третьей с конца.

Единственную награду для страны принесла Ярослава Магучих, завоевавшая "бронзу" в прыжках в высоту на заключительном дне соревнований.

Другие украинские спортсмены были близки к медалям: Олег Дорощук не смог преодолеть высоту 2,34 м, а метатель молота Михаил Кохан установил личный рекорд 82,02 м, уступив "бронзе" всего 67 сантиметров.

Лидером медального зачёта стала сборная США с 26 медалями, в том числе 16 "золотыми". На втором месте Кения (11 наград), замкнула тройку Канада. На пятой позиции сразу пять сборных, каждая с двумя "золотыми" и одной "бронзовой" медалью, а топ-10 замыкает Ямайка с десятью медалями, среди которых одно "золото".

Единственная "бронза" стала худшим результатом Украины за последние 16 лет. Последний раз с такой наградой национальная сборная завершала чемпионат мира в 2009-м. Тогда Алексей Касьянов стал третьим в десятиборье, а "желто-синяя" команда заняла 35-е место.

Полный медальный зачет выглядит следующим образом: