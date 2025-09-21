УкраїнськаУКР
В Токио завершился чемпионат мира по легкой атлетике: на каком месте Украина

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,4 т.
Сборная Украина заняла итоговое 41-е место в медальном зачёте чемпионата мира по легкой атлетике, который прошел в Токио. В столице Японии всего принимало участие 55 федераций/стран. В турнирной медальной таблице Украина оказалась третьей с конца.

Единственную награду для страны принесла Ярослава Магучих, завоевавшая "бронзу" в прыжках в высоту на заключительном дне соревнований.

Другие украинские спортсмены были близки к медалям: Олег Дорощук не смог преодолеть высоту 2,34 м, а метатель молота Михаил Кохан установил личный рекорд 82,02 м, уступив "бронзе" всего 67 сантиметров.

Лидером медального зачёта стала сборная США с 26 медалями, в том числе 16 "золотыми". На втором месте Кения (11 наград), замкнула тройку Канада. На пятой позиции сразу пять сборных, каждая с двумя "золотыми" и одной "бронзовой" медалью, а топ-10 замыкает Ямайка с десятью медалями, среди которых одно "золото".

Единственная "бронза" стала худшим результатом Украины за последние 16 лет. Последний раз с такой наградой национальная сборная завершала чемпионат мира в 2009-м. Тогда Алексей Касьянов стал третьим в десятиборье, а "желто-синяя" команда заняла 35-е место.

Полный медальный зачет выглядит следующим образом:

Место Страна / Федерация Золото (G) Серебро (S) Бронза (B) Всего
1 США 16 5 5 26
2 Кения 7 2 2 11
3 Канада 3 1 1 5
4 Нидерланды 2 2 2 6
5 Ботсвана 2 0 1 3
5 Швеция 2 0 1 3
5 Новая Зеландия 2 0 1 3
5 Испания 2 0 1 3
9 Португалия 2 0 0 2
10 Ямайка 1 6 3 10
11 Италия 1 3 3 7
12 Германия 1 3 1 5
13 Бразилия 1 2 0 3
14 Тринидад и Тобаго 1 1 0 2
15 Австралия 1 0 3 4
16 Куба 1 0 2 3
17 Франция 1 0 1 2
17 Эквадор 1 0 1 2
19 Швейцария 1 0 0 1
19 Танзания 1 0 0 1
21 Великобритания 0 3 2 5
22 Китай (Провинция) 0 2 2 4
22 Эфиопия 0 2 2 4
24 Мексика 0 2 0 2
25 Бельгия 0 1 1 2
25 Бахрейн 0 1 1 2
27 Греция 0 1 0 1
27 Доминика 0 1 0 1
27 Гренада 0 1 0 1
27 Марокко 0 1 0 1
27 Доминиканская Республика 0 1 0 1
27 Нигерия 0 1 0 1
27 Пуэрто-Рико 0 1 0 1
27 Ирландия 0 1 0 1
27 Алжир 0 1 0 1
27 Литва 0 1 0 1
27 Польша 0 1 0 1
27 Латвия 0 1 0 1
27 Корея 0 1 0 1
40 Япония 0 0 2 2
41 Самоа 0 0 1 1
41 Венесуэла 0 0 1 1
41 Катар 0 0 1 1
41 Уругвай 0 0 1 1
41 Сент-Люсия 0 0 1 1
41 Колумбия 0 0 1 1
41 Чехия 0 0 1 1
41 Венгрия 0 0 1 1
41 Южная Африка 0 0 1 1
41 Сербия 0 0 1 1
41 Украина 0 0 1 1
41 Словения 0 0 1 1
41 Словацкая Республика 0 0 1 1