Сенсация дня: Свитолина спустя три года вернулась в сборную Украины

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вернулась в национальную команду спустя паузы в три года. 29-летняя одесситка поможет "сине-желтым" в поединке Кубка Билли Джин Кинг против Румынии, в котором 12-13 апреля определится участник финальной части турнира.

Свитолина дополнила пятерку национальной сборной, в которую также вошли Леся Цуренко, Юрия Стародубцева и сестры Надежда и Людмила Киченок. Капитаном команды по традиции будет выступать Михаил Филима.

В состав наших соперниц неожиданно вошла бывшая первая ракетка мира Симона Халепа, дисквалификация которой за употребление допинга недавно была сокращена. Именно это позволило ей вернуться в соревнования.

Для Свитолиной первый выход на корт в матче с Румынией станет 25-м в составе национальной команды. В активе Элины 14 побед и 10 поражений. В последний раз цвета сборной она защищала в апреле 2021 года, когда украинки разбили Японию в плей-офф турнира.

Украина и Румыния играли в женском аналоге Кубка Дэвиса один раз в 2014 года. В плей-офф европейско-африканской группы тогда наши девушки уступили 0-2. Отметим, что поединок нынешнего розыгрыша будет сыгран в США.

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