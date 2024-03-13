Знаменитая украинская теннисистка с рекордом растоптала россиянку на крупном турнире в США и отказалась пожимать ей руку. Видео

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№32 WTA) вышла в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) с призовым фондом в 9 млн долларов. В четвертом круге 21-летняя киевлянка за 79 минут легко расправилась с нейтральном спортсменкой с российским паспортом Анастасией Павлюченковой (№24 WTA) 6:4, 6:1.

В первой партии спортсменки уже в двух стартовых геймах обменялись брейками. Затем на корте шла равная борьба, где каждая из теннисисток брала свою подачу. Такая ситуация была до 9-го гейма, когда произошел ключевой момент. Марта снова сделала брейк, после чего довела дело до победы.

Во втором сете Костюк не проиграла ни одного гейма на своей подаче, сделав три брейка.

После победы украинская теннисистка призналась, что в первом сете было достаточно вещей, которые ей не удавались.

"Это больше что-то из области психологии. Я играла с Павлюченковой на прошлой неделе и тогда это было очень тяжело. Было очень холодно, тяжелые мяче. Сегодня я смогла лучше использовать все свое оружие", – сказала Костюк.

Выход в четвертьфинал турнира уровня WTA 1000 стал первым в карьере Марты.

В четвертьфинале украинка 14 марта сразится с другой россиянкой - Анастасией Потаповой.

Напомним, что Костюк без борьбы прошла в 1/8. Ее соперница – чешка Маркета Вондроушова (№7 WTA) отказалась выходить на корт, без объяснения причины снявшись с соревнований.

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