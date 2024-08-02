'Проблема в другом': как произошел сенсационный вылет украинского чемпиона мира на Олимпиаде-2024 и помогший взять первое 'серебро' Игр

Первый день августа принес Украине вторую медаль на Олимпиаде-2024 и затеплилась надежда, что наши спортсмены наконец-то прервут эту серию неудач в Париже, однако в конце концов этого не произошло. В шаге от медальной схватки остановилась дзюдоистка Елизавета Литвиненко, а действующий чемпион мира по плаванию на 50 метров Владислав Бухов не смог пробиться в финал.

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СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛЬБА. Шаровая стрельба – это всегда медальный вид для Украины, наши снайперы регулярно привозят награды с главных стартов четырехлетия, начиная с 2004-го, а если причислить сюда и стендовую, то с 2000-го. Поэтому были ожидания, что после провала квалификаций в первые дни кого-то из украинцев должно было прорвать. И это сделал серебряный призер Рио-2016 в пневматической винтовке с 10 м Сергей Кулиш.

В Париже атлет из Черкасс стал вторым в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. С началом стрельбы стоя с выбыванием украинец сумел захватить лидерство, которое уступило всего за два выстрела до конца, когда уже гарантировал себе награду. В итоге с результатом 461,3, Сергей Кулиш серебряным призером, а победил автор олимпийского рекорда в квалификации Лю Юйкуня из Китая (463,6).

"Стрельба из трех положений – это моя коронная дисциплина. А на 10 метров – тогда так звезды сложились в Рио-2016, что взял медаль. Хотя я на 10 метров тоже хорошо стреляю. Почему не преодолел квалификацию? У нас не работал кондиционер, было очень жарко, и это, пожалуй, не сыграло в мою пользу. В этом костюме было жарко. Хотя, это всем было, и я отмазываюсь", – рассказал Сергей "Суспільне Спорт".

Кстати, в 2021 году в Токио в финале стрельбы из винтовки из трех положений украинский спортсмен также претендовал на пьедестал и после первого вида стрельбы с колена шел на третьем месте. Лидеру Кулишу уступал лишь 0,9 балла. Но невероятное стечение событий привело к тому, что он случайно выстрелил по чужой мишени, что отбросило его на восьмое место, где украинец и закончил Игры-2020.

"Я где-то пол года об этом думал. Думаю, что я стал сильнее после этого. То, что нас не убивает – делает нас сильнее. Однако после этого и результаты лучше пошли. Наверное, больше не было, чего бояться", – подчеркнул Кулиш.

ФИНИШ ДЗЮДО. Вообще, без наград остались в Париже украинские дзюдоисты. Лучший результат в четверг на Марсовом поле показала дошедшая 1/4 финала Елизавета Литвиненко, где из-за своей пассивности уступила серебряному призеру чемпионата мира итальянцы Аличе Белланде. Украинка получила три предупреждения, поэтому победу засчитали соперницы.

Тем не менее, Литвиненко продолжила борьбу за "бронзу" в утешительной сетке, где ей было вполне по силам одолеть китаянку Ма Чжэнчжао. Однако, по-видимому, сказалось волнение. Снова очень пассивная стычка от Елизаветы, три желтых карточки, дисквалификация и прощание с Парижем. В итоге украинка заняла седьмое место.

"Сегодня мне очень помогала поддержка болельщиков. Понимаю, что дзюдо – медальный вид для Украины, поэтому мне немного давило это понимание. Даша Билодид – это локомотив нашего вида спорта. В прошлый раз она получила медаль. На этот раз от нее все ждали повторения результата. Но это дзюдо. Здесь падают все. Я понимаю, что надо больше работать над собой и я буду больше тренироваться для достижения лучших результатов", - отметила 20-летняя дебютантка Игр.

Вслед за Литвиненко уже в первой же схватке проиграла уже Кристина Гоман в весе более 68 кг.

СЕНСАЦИЯ НА ВОДЕ. Очередной неприятной сенсацией закончился для Украины полуфинал Олимпийских игр-2024 по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем, где соперничал Владислав Бухов. Наш действующий чемпион мира по этой дисциплине улучшил свое время в предварительном заплыве, но этого не хватило для попадания в финал.

В полуфинал действующий Владислав квалифицировался с 11 временем - 21,89 с. В полуфинале украинец сумел улучшить свой результат – 21,76 секунды, однако этого не хватило для попадания в медальный заплыв. Снова 11 позиция и прощание с Играми. Следует отметить, что пробованные в финал титулованные оппоненты пытались поддержать Бухова.

"Я проиграл, что здесь еще сказать? Очень плохо. Мы всегда работаем над стартом, в нем всегда есть проблема, но пока проблема по другой причине. Какая? Пока я еще точно не знаю, надо поговорить с тренером, чтобы не предоставлять недостоверную информацию . Это сейчас мои догадки.

ПУСТОЙ ТЕННИС. К сожалению, корты "Ролан Гаррос" оказались пустыми для украинок. После досадного проигрыша Марты Костюк в четвертьфинале личного турнира на этой же стадии в паре выбыли Людмила и Надежда Киченок.

За выход в полуфинал сестры соревновались с парой из Испании в составе Кристины Буксы и Сары Соррибес Тормо. После проигрыша в первом сете они сумели вернуться в борьбу на взятие второго, но на решающем тай-брейке Киченок потеряли преимущество, ведя со счетом 7:3, впоследствии смогли отыграть три матчбола, однако в итоге потерпели поражение – 3:6, 6:2. , 10:12 и завершили выступления на Играх.

"Когда мы повели 7:3, нам нужно было еще активнее и агрессивнее играть, еще больше брать инициативу в свои руки и доигрывать матч самим, не ждать ошибок. Где-то мы мягко сыграли на супер–тайбрейке. У нас были очень хорошие шансы пройти дальше , но не сложилось", – рассказала Людмила Киченок.

МЕДАЛЬ ОТ МЕРА. В перерыве между соревнованиями украинские спортсмены и представители делегации встретились с мертвецом Парижа Анн Идальго. В своей речи госпожа Идальго выразила искреннюю поддержку нашим атлетам и вспомнила свой визит в Украину, где увидела условия, в которых они вынуждены тренироваться из-за военной агрессии РФ.

Идальго подчеркнула, как тяжело было украинской команде попасть в Париж и соревноваться вдали от родной земли, и неоднократно отметила, что представителям стран-агрессорок не место на этих Олимпийских играх. В знак дружбы и поддержки мерка Парижа вручила украинской команде золотую медаль "Вермей" – это самая высокая награда города, которую вручают тем, кто сделал что-то невероятное для Парижа.

В медальном зачете с одной серебряной и одной бронзовой наградами на утро 2 августа Украина занимала 35-ю позицию.

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