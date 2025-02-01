'Сейчас здесь кто-то умрет...' Усик рассказал, как к нему подошел незнакомец на тренировке, и что случилось потом. Видео

В сети завирусилось видео с пресс-конференции чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе чемпиона Александра Усика (23-0, 14 КО) после боя с Тайсоном Фьюри. Общаясь с журналистами украинский боксер рассказал забавный случай, который случился с ним на тренировке.

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"Тренируемся мы, нас человек семь. Валим – серьезная тренировка: кроссфит, турники, штанга, на тумбы запрыгиваем. Здесь подходит пацан, здоровается со мной, с тренером тоже. И такой: "Можно с вами потренироваться?" Я думаю: "Ну, наверное, какой-то кореш тренера. Пусть себе тренируется". Через некоторое время чувак побелел. Короче, у него сахар упал, стоит чуть живой. Тренер подходит ко мне:

– Слышишь, а что это твой кент слабый?

Я ему:

- Какой кент? Прикалываешься?! Я вообще его не знаю. Думал, это твой знакомый.

Тренер такой:

– Саша, сейчас здесь кто-то умрет у нас на тренировке! Что делать?

Я говорю:

– Да я думал, это твой кент!

– Да я его знать не знаю! Гони его в шею! Ты видел, он белый уже!

Принесли тому воду. Я спрашиваю:

– Слышишь, а ты кто такой?

Он:

– Да я боксер, раньше занимался.

– Когда?

– Ну, типа сегодня, в зале бокса.

– А чего к нам пришел?

— Да увидел вас, так захотелось с вами потренироваться, вот и решил.

Я ему:

– Ты знаешь, что мог умереть?

А он такой:

– Серьезно?!....

Как сообщал OBOZ.UA, Усик показал тренировку перед боем с Фьюри и восхитил фанатов. Александр выложил видео о том, как он набирает мышечную массу. В ролике крымчанин практически жонглировал многокилограммовыми гирями, а после окончания занятия начал танцевать.

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