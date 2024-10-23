Сделает как Усик? Магучих ответила на вопрос, пойдет ли по стопам боксера

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих пока не планирует заниматься политической карьерой. 23-летняя днепрянка, отвечая на вопрос о желании боксера Александра Усика в будущем стать министром спорта Украины, отметила, что сейчас полностью сфокусирована на своей карьере.

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Об этом Магучих заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. При этом спортсменка, которая в августе побила мировой рекорд, который держался 37 лет, призналась, что намерена работать над своей узнаваемостью, в том числе за пределами спортивных площадок.

"Нет, схожих амбиций нет. Пока меня ждет дорожка и сектор для прыжков. Но, конечно, хочется оставаться в спорте, чтобы дальше развивать спорт, привлекать много людей. Но у меня еще есть время, чтобы работать над собственной медийностью и развивать себя как медийную личность. Сейчас я развиваю спорт, когда имею такую возможность, пока еще на дорожке. Прыжки в высоту мне нравятся больше, чем какие-то медийные штучки. Честно. Но я понимаю, что это нужно. И в принципе это прикольно для образа твоего", – сказала Магучих.

Полное интервью мировой рекордсменки в прыжках в высоту читайте на OBOZ.UA. В нем Ярослава сообщила, что пока решила отложить свадьбу и назвала объективную причину.

Ранее OBOZ.UA показал, как выглядит 20-летний жених Ярославы Магучих Назар Степанов. Также наш сайт подробно рассказывал об истории любви спортсменов.

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