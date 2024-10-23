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Сделает как Усик? Магучих ответила на вопрос, пойдет ли по стопам боксера

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
669
Сделает как Усик? Магучих ответила на вопрос, пойдет ли по стопам боксера

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих пока не планирует заниматься политической карьерой. 23-летняя днепрянка, отвечая на вопрос о желании боксера Александра Усика в будущем стать министром спорта Украины, отметила, что сейчас полностью сфокусирована на своей карьере.

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Об этом Магучих заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. При этом спортсменка, которая в августе побила мировой рекорд, который держался 37 лет, призналась, что намерена работать над своей узнаваемостью, в том числе за пределами спортивных площадок.

Сделает как Усик? Магучих ответила на вопрос, пойдет ли по стопам боксера
Сделает как Усик? Магучих ответила на вопрос, пойдет ли по стопам боксера

"Нет, схожих амбиций нет. Пока меня ждет дорожка и сектор для прыжков. Но, конечно, хочется оставаться в спорте, чтобы дальше развивать спорт, привлекать много людей. Но у меня еще есть время, чтобы работать над собственной медийностью и развивать себя как медийную личность. Сейчас я развиваю спорт, когда имею такую возможность, пока еще на дорожке. Прыжки в высоту мне нравятся больше, чем какие-то медийные штучки. Честно. Но я понимаю, что это нужно. И в принципе это прикольно для образа твоего", – сказала Магучих.

Сделает как Усик? Магучих ответила на вопрос, пойдет ли по стопам боксера

Полное интервью мировой рекордсменки в прыжках в высоту читайте на OBOZ.UA. В нем Ярослава сообщила, что пока решила отложить свадьбу и назвала объективную причину.

Сделает как Усик? Магучих ответила на вопрос, пойдет ли по стопам боксера

Ранее OBOZ.UA показал, как выглядит 20-летний жених Ярославы Магучих Назар Степанов. Также наш сайт подробно рассказывал об истории любви спортсменов.

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