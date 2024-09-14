Усик заявил, что станет министром

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) заявил, что в будущем станет министром спорта. В интервью польскому Youtube-каналу Kanal Sportowy наш соотечественник признался, что также он хочет работать с детьми.

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"Работать детьми не только в спорте, но и в учебе: психология, здоровый образ жизни.. [Научить их] думать своей головой, а не слушать, кто и что говорит. Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми для того, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я. Я бы с удовольствием стал министром спорта. И я стану им", – сказал украинский боксер.

Ранее Александр призвал украинцев объединится вокруг страны и не дать России ее уничтожить. Боксер объяснил, что не уехал после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, потому что каждый обязан был помогать противостоять агрессии террористического государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик признался, что после завершения спортивной карьеры планирует поработать президентом Федерации бокса Украины. Также Александр ответил на вопрос, собирается ли он идти в президенты страны.

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