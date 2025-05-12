Хоккей постоянно в центре внимания OBOZ.UA. Осенью прошлого года мы вам рассказывали о скандальчике в Федерации хоккея Украины, которую возглавил новый президент. Также регулярно освещался ход чемпионата Украины, который выиграл клуб "Киев кэпиталз". В центре нашего внимания были сборные страны U18, U20 и национальная, которые выступали в квалификационных, а затем и финальных турнирах чемпионата Европы, чемпионата мира разных дивизионов.

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Но, на мой взгляд, популярность хоккея в стране падает: сокращается количество команд, сложности с финансированием хоккейных школ. В силу затянувшейся проклятой войны многие хоккеисты отправились в зарубежные клубы и с успехом там выступают.

Лауреаты сезона

Названы лучшие игроки чемпионата Украины сезона-2024/2025. Лучший вратарь - Эдуард Захарченко ("Кременчуг");

Лучший защитник - Денис Бердникс ("Киев Кэпиталз");

Лучший нападающий - Ярослав Панченко ("Киев Кэпиталз");

Лучший игрок - Виктор Захаров ("Сокол");

Лучший бомбардир (гол+пас) - Виталий Лялька ("Кременчуг"), Лучший тренер - Вадим Шахрайчук ("Киев Кэпиталз").

Главная команда

Несомненно, в центре внимания украинских поклонников хоккея национальная сборная страны, на тренерском мостике которой наш знаменитый игрок Дмитрий Христич.

Его подопечные вышли в дивизион 1А, чемпионат мира в котором проходил в 50-тысячном румынском городе Сфинту Георге с 27 апреля по 3 мая. Среди соперников нашей команды были сборные Великобритании, Польши, Японии, Италии и Румынии. Две лучшие команды получали право перехода в элитный дивизион мирового хоккея, а сборная, занявшая последнее место, переходила в дивизион 1Б. В заключительном контрольном матче наша команда встретилась со сборной Японии и одержала победу с футбольным счетом 1:0.

Нелегко было Дмитрию Христичу сформировать свою команду. Многие ее хоккеисты выступают в зарубежных клубах: Канады, Италии, Чехии, Словакии, Венгрии, Франции, Польши, Финляндии и Австрии.

Краткосрочным был подготовительный сбор нашей сборной перед чемпионатом. В заявочном списке из 23 игроков восемь представляли клубы Украины ("Сокол", "Шторм", "Киев Кэпиталз", "Кременчуг").

В первых двух матчах соперниками нашей команды были фавориты чемпионата. Со счетом 3:3 в основное время завершился наш матч со сборной Великобритании, а в серии буллитов успех был на стороне британцев. В итоге одно очко записала наша команда в свой актив. Во втором матче сборная Украины встретилась с командой Италии. В основное время 2:2, а буллиты удачнее уже выполнили наши ребята. Еще два очка наша команда получила. В третьем туре первая убедительная победа (4:0) над сборной Румынии. Набрав 6 очков, сборная Украины гарантировала себе сохранение прописки в дивизионе 1А и на следующий чемпионат. В четвертой игре нашим соперником, самой молодой команды (средний возраст - 25 лет), стала опытная сборная Польши. Пропустив первыми, подопечные Дмитрия Христича забросили апеннинцам четыре шайбы и одержали победу - 4:1. В случае победы над японцами в заключительном туре украинцы сенсационно гарантировали бы себе выход в элиту мирового хоккея, но не сложилось - поражение 2:3, и наши ребята остаются в Дивизионе 1А и на следующий год. А в элитный дивизион путевки завоевали команды Великобритании и Италии.

Одно поражение лишило права повыситься в классе

И главному тренеру сборной U18 Александру Бабкину нелегко было сформировать сборную. В нее вошли ребята, играющие за рубежом в клубах Норвегии, США, Венгрии, Италии, Чехии, Финляндии, Германии, Канады, Швейцарии, и всего три хоккеиста сборной представляли украинский клуб - одесский "Шторм".

Наша сборная уже выступала в юношеском чемпионате мира в дивизионе 1А. В прошлом году мы заняли в нем второе место, но выход в элитный дивизион дает только первое место. В первом матче чемпионата, который проходил в венгерском городе Секешфехервар, наша команда победила 7:1 сборную Венгрии, а во втором поединке потерпела поражение 1:5 от команды Дании. Вот результаты еще трех игр с участием "желто-синих": Украина - Австрия - 6:3, Украина - Словения - 7:1, Казахстан - Украина - 2:3

Со стопроцентным результатом - в Дивизион 1А

Хоккейная сборная U20 триумфовала на чемпионате мира в своем дивизионе 1B. Наши ребята выиграли все пять матчей у команд Италии, Японии, Эстонии, Польши и Южной Кореи. Став лучшей, наша сборная повысилась в классе, перейдя в дивизион 1А, в котором последний раз выступала в 2011 году.

12 шайб забросила Валерия

В популярной песне есть такие слова: "В хоккей играют настоящие мужчины..." Но, оказывается, не только они - на лед в хоккейной амуниции, на коньках и с клюшкой в руках выходят и представительницы прекрасного пола. Проводится чемпионат среди женских команд, есть в Украине и женская хоккейная сборная, которую возглавляет Евгений Алимов. Недавно она дебютировал в дивизионе 2В на чемпионате мира, который проходил в Новой Зеландии, и вызвал интерес у местных поклонников спорта.

Соперницами наших девушек были хоккеистки Австралии, Бельгии, Гонконга, Турции, Новой Зеландии. Набрав в пяти матчах 10 очков, наша сборная заняла третье место, став самой результативной - 23 шайбы.

12 из них плюс 5 результативных передач на счету нашей Валерии Манчак-Дженсен, которая работает тренером в канадской хоккейной академии. Вместе с ней в сборной играли украинки, выступающие в клубах Норвегии, Словакии, Румынии, Австрии, Латвии, Чехии, Германии и США. Семь хоккеисток сборной представляли украинские клубы "Киев Кэпиталз" и "Харьковские Пантеры".

Наша сборная уступила - 1:4 - сборной Австралии, уступили - 3:4 в овертайме - команде Новой Зеландии, а также победили команды Бельгии - 6:1, Гонконга - 10:2 и Турции - 5:1. В итоге сборная Австралии повысилась в классе.