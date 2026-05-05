Ребров нашел работу после увольнения из сборной Украины

Сергей Ребров после ухода из сборной Украины ведет переговоры с клубами из ОАЭ. 51-летний специалист может продолжить карьеру в чемпионате, где уже работал ранее, пишет Tribuna со ссылкой на окружение тренера.

По данным источника, его представители обсуждают условия сотрудничества с двумя командами Про лиги ОАЭ. Ближе всего к соглашению находится "Аль-Вахда", которая сейчас идет пятой в таблице после прошлогодней "бронзы". Если стороны договорятся, о назначении могут объявить после завершения сезона в середине мая.

До работы в сборной Украины Ребров возглавлял "Аль-Айн", который на данный момент занимает первое место в чемпионате ОАЭ. Его период в клубе совпал с успешными результатами команды на внутренней арене.

За почти три года под руководством Реброва сборная Украины провела 34 официальные и товарищеские встречи. Статистика команд за это время: 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

"Желто-синие" пробились в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, однако проиграли Швеции и на мундиальн не попали. После этого Ребров покинул пост главного тренера.

