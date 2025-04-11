Сборная Украины выиграла со счетом 11:1 матч отбора на чемпионат Европы по футзалу. Видео

Мужская сборная Украины по футзалу одержала пятую подряд победу в отборочном турнире к чемпионату Европы-2026. Команда тренера Александра Косенко в номинально домашней встрече, которая прошла польском Кошалине, уничтожила соперников из Кипра с двузначным отрывом в счете – 11:1.

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"Сине-желтые" считались безоговорочным фаворитом поединка, что и доказали на площадке. Уже в первой 20-минутке наши соотечественники отгрузили в ворота соперника семь забитых мячей, а форвард Евгений Жук еще и не реализовал пенальти в середине тайма.

Вторая половина превратилась в пустую формальность, поэтому наши футзалисты ограничились четырьмя точными ударами. Лучшим в матче стал тот самый Жук, который оформил четыре гола. Хет-триком отметился еще один нападающий Андрей Мельник.

По одному разу свою фамилию на табло записали защитники Ростислав Семенченко и Михаил Зварич, а также нападающие Владислав Первеев и Даниил Абакшин.

После этого триумфа в активе нашей команды уже 15 очков. А благодаря победе Германии над Румынией 2:1 украинцы досрочно квалифицировались на континентальное первенство.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале сборная Украины по футзалу с разгромным счетом 9:0 уничтожила команду Германии в отборе Евро-2026.

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