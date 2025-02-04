42:5 по ударам! Сборная Украины с разгромным счетом 9:0 уничтожила команду Германии в квалификации на чемпионат Европы-2026 по футзалу. Видео

Сборная Украины по футзалу одержала уверенную победу над Германией в 4-м туре отбора на чемпионат Европы-2026. Поединок в Кишиневе, где украинцы полностью доминировали на площадке, завершился со счетом 9:0.

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Украинцы открыли счет уже на 4-й минуте – Жук реализовал передачу от Мельника. Впоследствии тот же Мельник отличился голом, а затем еще раз ассистировал Жуку – 3:0 к середине первого тайма. До перерыва Абакшин сделал счет 4:0.

Во второй половине встречи преимущество сине-желтых только росло. Микитюк, Абакшин, Фаренюк и дважды Жук продлили голевую феерию, а Жук в итоге оформил покер. Украинцы обыграли соперника по всем показателям – статистика ударов 42:5 говорит сама за себя.

Квалификация Евро-2026. Основной раунд.

Группа 1. 4-й тур.

Украина – Германия – 9:0

Голы: Жук (4, 7, 31, 38), Мельник (17), Абакшин (21), Микитюк (27, 29), Фаренюк (30)

Предупреждения: Семенченко (25), Чернявский (39) – Цезер (24)

Украина: Сухов, Абакшин, Зварыч, Корсун, Семенченко – Савенко, Сирицкий, Жук, Микитюк, Мельник, Чернявский, Фаренюк, Первеев

Германия: Вигельс, Майер, Ак, Цезер, Саглам – Баяр, Невес, Оливейра, Хертерих, Агнима, Худиас, Шульц, Коич, Вехаб

Арбитры: Норберт Силадьи, Анамария Тольна (Венгрия)

"Кишинев-Арена" (Кишинев, Молдова)

В турнирной таблице украинская команда занимает первое место, имея 100% результат.

Свой следующий матч подопечные Александра Косенко проведут 11 апреля с Кипром. Начало в 18:00.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад мужская сборная Украины по футзалу уже обыгрывала Германию в отборе на Евро-2026. 31 января в 3-м туре наши соотечественники отгрузили бундестим мячей – 5:3.

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