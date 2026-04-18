Украина с волевой победы стартовала на чемпионате мира по хоккею U18. Видео

Сборная Украины по хоккею U18 успешно начала выступления на юниорском чемпионате мира в дивизионе IA, который с 18 по 24 апреля проходит в польском городе Крыница-Здруй. "Желто-синие" в первом туре обыграли Словению – 4:2.

Видео дня

Наша команда уступала по ходу встречи, но сумела переломить ход игры и набрать первые очки на турнире.

Словенцы открыли счет в середине первого периода, реализовав большинство благодаря шайбе Бенхамина Топаловича.

На 14-й минуте Платон Исаев сравнял результат, а на 18-й Алєксєй Толкунов вывел украинскую команду вперед. Во втором периоде соперник восстановил равновесие.

В середине третьего периода Украина снова использовала большинство: решающую шайбу забросил Владимир Науменко. За несколько секунд до финальной сирены украинские хоккеисты отличились еще раз и установили окончательный счет.

После первого тура Украина набрала 3 очка и занимает второе место в таблице. Кроме словенцев, соперниками украинцев также будут сборные Польши, Венгрии, Казахстана и Швейцарии. Победитель группы получит повышение в элитный дивизион.

19 апреля Украина на мундиале сыграет против Венгрии. Начало в 13:30 по киевскому времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!