Сборная Узбекистана забила 88 голов за 4 матча ЧМ по хоккею, установив впечатляющий рекорд

Мужская сборная Узбекистана по хоккею установила феноменальный рекорд результативности в седьмом по силе дивизионе чемпионата мира, розыгрыш которого проходит в эти дни в Китае. Команда за четыре матча умудрилась поразить ворота соперников 88 раз, побив рекорд Кыргызстана.

Узбеки начали турнир в дивизионе ІІІB с мощнейшей победы над представителями Монголии, которых смели с площадки со счетом 26:1. Следующей жертвой рекордсменов стали филиппинцы, которые на 28 голов соперников ответили тремя точными бросками.

В третьем туре Узбекистан уничтожил сборную Северной Кореи – 20:3. Самой крепкой обороной отметился Люксембург, который хоть и проиграл всухую, но пропустил "всего" 14 шайб.

Теперь, чтобы повыситься в классе узбекам достаточно сыграть вничью с Гонконгом, который потерял любые шансы на выход в дивизион IIIA.

Лучшим бомбардиром турнира является форвард узбеков Вадим Кравченко, который забил 14 голов и сделал 15 результативных передач. Его команда на 8 голов превзошла рекорд кыргызов на ЧМ-2023.

