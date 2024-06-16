Суперкомпьютер сделал прогноз на матч Украина – Румыния на Евро-2024

Суперкомпьютер компании Opta считает сборную Украины фаворитом в предстоящем поединке на чемпионате Европы по футболу против команды Румынии. Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 запланирован на 17 июня.

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По мнению аналитической программы шансы на победу наших соотечественников составляют 45%. Вероятность ничьи и победы румынов практически равны: 26 и 27 процентов соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, неделю назад этот же суперкомпьютер аналитической компании Opta оценил общие шансы сборной Украины на Евро-2024 и назвал победителя.

Ранее прогноз на континентальное первенство сделал суперкомпьютер OCB Scores. Машина обработала 1000 различных вариантов развития событий на чемпионате в Германии и составила список фаворитов. У команды Сергея Реброва 12-й результат по вероятности выхода в плей-офф.

На то, что мы увидим "сине-желтых" в 1/8 финала, компьютер дает 65,7%. Выход украинцев в четвертьфинал оценивается в 8,7%. А попадание в полуфинал встречалось в 0,7% случаев.

Стартовая игра "желто-синих" на ЧЕ против Румынии начнется в 16:00. Уже известно, какие телеканалы покажут встречу. Также опубликованы букмекерские прогнозы на этот поединок.

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