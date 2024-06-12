Искусственный интеллект предсказал, как выступит Украина на Евро-2024 по футболу

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI считает, что сборной Украины по футболу по силам выйти из группы на предстоящем чемпионате Европы-2024. Для анализа выступлений команды была использована модель GPT-4 – это новая модель для ChatGPT, которая показывала еще более высокие результаты на ряде тестов, предназначенных для измерения интеллекта и знаний людей и машин.

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ChatGPT подчеркнул, что у Украины есть ряд талантливых игроков, которые могут значительно повлиять на результаты команды на турнире. "Желто-синие" на Евро-2024 сыграют в группе Е вместе с Бельгией, Словакией и Румынией. Робот провел детальный разбор каждой игры:

Украина vs Бельгия

Бельгия является одним из фаворитов турнира, имея сильный состав из таких игроков как Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку. Для Украины это будет сложный матч, но ничья или даже победа возможна при правильной стратегии и мобилизации всех сил.

Украина vs Словакия

Словакия – команда среднего уровня, и у Украины есть все шансы на победу в этом матче. Ключевыми факторами будут дисциплина в обороне и эффективность в атаке.

Украина vs Румыния

Румыния также является конкурентоспособной командой, но у Украины немного больше опыта и класса. Если украинские игроки покажут свою лучшую игру, они могут рассчитывать на победу.

Прогноз:

"У Украины есть реальные шансы выйти из группы. С учетом потенциала команды можно ожидать, что Украина одержит победы над Словакией и Румынией, а с Бельгией возможна ничья или минимальное поражение. Это позволит подопечным Реброва выйти из группы либо со второго места, либо как одной из четырех лучших команд, занявших третье место", – говорится в тексте.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. В континентальном первенстве примут участие 24 команды со всего континента. Матчи будут проходить в Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Лейпциге и еще 6 городах страны.

Все игры будут транслировать видеоплатформа Megogo и телеканал "Суспильне".

КАЛЕНДАРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2024

17 июня, 16:00. Группа Е. Румыния – Украина.

21 июня, 16:00. Группа Е. Словакия – Украина.

26 июня, 19:00. Группа Е. Бельгия – Украина.

"Сине-желтые" начнут групповой этап главного футбольного турнира нынешнего лета встречей с Румынией. Букмекеры уже обнародовали котировки на этот матч.

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