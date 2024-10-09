Сборная Украины по футболу проигрывала 0:2, но перевернула матч, збив четыре гола в квалификации Евро-2025 U-17

Юношеская сборная Украины по футболу с победы стартовала в первом квалификационном раунде Евро-2025 U-17. Команда, собранная из игроков не старше 2008 года рождения, на стадионе "Сегека-Арена" в бельгийском Генке со счетом 4:2 обыграла команду Косово.

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Начало встречи получилось тяжелым для наших молодых футболистов. Уже на 4-й минуте Рин Ахмети вывел свою команду вперед, а еще через восемь минут Лиржон Абдуллаху удвоил преимущество косоваров.

Два пропущенные гола "разбудили" подопечных Юрия Мороза и они еще до перерыва смогли оформить необходимый результат. Голами на 16-й и 25-й минуте отметился Дмитрий Зудин. Еще один мяч (24 минута) забил Павел Люсин. Во втором тайме Люсин оформил дубль, установив окончательный счет.

После этого триумфа в раздевалке украинские футболисты дали волю своим эмоциям.

Свой следующий матч по квалификации Евро-2025 (U-17) сборная Украины проведет 12 октября против команды Казахстана.

Косово (U-17) - Украина (U-17) - 2:4 (2:3)

Голы: Ахмети (4), Абдуллаху (12) - Зудин (16, 25), Люсин (24, 62).

Украина U-17: Крапивин, Залипка (Калюжный, 83), Онищук, Милокост, Мельник, Джурабаев, Петровский (Ткаченко, 72), Люсин (Слива, 72), Зубрий, Зудин, Андрейко (Шишкевич, 83).

Предупреждения: Ахмети (82) - Онищук (33), Петровский (39), Залипка (58).

Во второй раунд отбора выйдут по две лучшие команды каждой группы. После этого 28 участников весной 2025 года в семи группах Лиги А будут бороться за семь путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании. Сборная хозяев получила пропуск на форум автоматически, хотя примет участие в квалификации.

Остальные команды во втором раунде будут выступать в Лиге В и будут бороться за места в Лиге А первого отборочного этапа Евро-2027 (U-19).

Добавим, что Евро-2025 (U-17) станет для представителей УЕФА отбором на чемпионат мира 2025 года в категории U-17, который пройдет при участии 48 сборных в Катаре.

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