Сборная Украины по баскетболу 3х3 победила Турцию и вышла в плей-офф отбора на чемпионат Европы
Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала первую победу в отборе на чемпионат Европы. Национальная команда со счетом 21:17 победила Турцию.
Лучшим в этой игре стал Максим Закурдаев, который набрал 16 очков, реализовав четыре дальних двухочковых броска.
Таким образом в следующем матче в рамках 1/4 финала, который состоится в воскресенье 8 июня в 13:40, сборная Украины сыграет против команды Польши. Поляки в своем единственном матче группы D победили Швейцарию - 19:12. Напомним, в финальную часть чемпионата Европы выйдут три лучшие команды квалификации - финалисты турнира и победитель матча за третье место.
Чемпионат Европы 3х3. Квалификация, группа В
Бухарест, Румыния
Украина - Турция 21:17
Украина: Закурдаев 16, Кабацюра 5, Бондаренко 0, Балабан 0