Сборная Украины по баскетболу 3х3 победила Турцию и вышла в плей-офф отбора на чемпионат Европы

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала первую победу в отборе на чемпионат Европы. Национальная команда со счетом 21:17 победила Турцию.

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Лучшим в этой игре стал Максим Закурдаев, который набрал 16 очков, реализовав четыре дальних двухочковых броска.

Таким образом в следующем матче в рамках 1/4 финала, который состоится в воскресенье 8 июня в 13:40, сборная Украины сыграет против команды Польши. Поляки в своем единственном матче группы D победили Швейцарию - 19:12. Напомним, в финальную часть чемпионата Европы выйдут три лучшие команды квалификации - финалисты турнира и победитель матча за третье место.

Чемпионат Европы 3х3. Квалификация, группа В

Бухарест, Румыния

Украина - Турция 21:17

Украина: Закурдаев 16, Кабацюра 5, Бондаренко 0, Балабан 0