Сборная Украины не смогла обыграть слабейшую команду группы в отборе Евро-2027 U-21. Видео

Молодежная сборная Украины провела очередной невыразительный матч в отборочном турнире к чемпионату Европы по футболу 2027 года. Подопечные тренера Унаи Мельгосы не смогли в номинально домашней игре обыграть главного аутсайдера группы Литву, упустив победу – 1:1.

Видео дня

"Сине-желтые" принимали соперника в словацком Кошице. В первом тайме украинцы нанесли 10 ударов по воротам соперника, но многие из них были просто заблокированы защитниками литовцев. До реальных голевых моментов дело так и не дошло, что вызвало нервозность в действиях нашей команды.

После перерыва подопечным Мельгосы удалось достаточно быстро все же распечатать ворота Литвы. На 60-й минуте полузащитник дортмундской "Боруссии" Даниил Кревсун замкнул набрасывание на дальнюю штангу.

Однако развить свой успех украинские футболисты не смогли. Уже через 10 минут литовцы организовали контратаку, которая привела к голу и равенству в счете.

"Сине-желтые" попытались организовать последний штурм, но добыть три очка не смогли. Для Литвы, которая уверенно идет на последнем месте, это лишь второе набранное очко в квалификации.

Теперь шансы сборной Украины попасть на континентальное первенство близки к нулевым – за три тура до финиша они отстают на пять и шесть пунктов от Хорватии и Турции соответственно. Следующую встречу команда Мельгосы проведет в Будапеште с Венгрией 31 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!