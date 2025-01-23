Сборная Украины была отстранена от всех турниров и международных чемпионатов. СМИ сообщили о новом повороте в деле нашей команды по хоккею на траве

Сборные Украины по хоккею на траве смогут снова участвовать в международных соревнованиях в 2025 году, если погасят долг перед Европейской федерацией хоккея на траве, сообщает "Суспільне Спорт". В конце 2024 года команды отстранили от всех турниров, включая чемпионаты Европы, из-за накопившихся обязательств – 32 тысячи евро за период с 2022 по 2024 годы. Это ограничение затронуло как основные сборные, так и молодежные команды.

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Украинская сторона обвинила прежнее руководство федерации в финансовых махинациях. При этом сама организация заявила, что долги копились десятилетиями и передавались от одного главы федерации к другому. Президент федерации Сергей Донцов покинул пост, а ситуация с деньгами сейчас расследуется правоохранительными органами.

Тренер женской сборной Евгений Бондаренко сообщил, что удалось договориться с Европейской федерацией: если долг выплатят до конца февраля 2025 года, команды допустят к турнирам. Деньги сейчас ищут с помощью государства, депутатов и бизнеса.

Если сборные выполнят условия, они вернутся в третий дивизион чемпионата Европы, хотя до этого играли во втором. Если же долг не погасить в срок, отстранение может продлиться ещё на сезон.

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