Сборная России устроила бунт и отказалась выступать в Португалии на Кубке мира по прыжкам на батуте

Сборная России по прыжкам на батуте не выступит на этапе Кубка мира в Португалии, который пройдет 4–5 июля в Коимбре. Команда отказалась от участия после того, как организаторы сообщили, что российские спортсмены смогут соревноваться только в нейтральном статусе, без национальной символики.

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По словам главного тренера сборной Алексея Рыжкова, российская команда готовилась к турниру, однако получила уведомление, что из-за позиции португальских властей участие под флагом России и с государственной символикой обеспечить невозможно.

В пресс-службе Федерации гимнастики России заявили, что в мае исполком международной федерации World Gymnastics отменил ограничения для российских спортсменов и разрешил им выступать под национальным флагом и с гимном. После этого российские команды уже принимали участие в соревнованиях под своей символикой в Швейцарии, Китае, Азербайджане и Грузии.

В российской стороне считают, что решение World Gymnastics должно исполняться всеми организаторами турниров под эгидой федерации. Именно поэтому команда отказалась выступать в Португалии на условиях нейтрального статуса.

В Федерации гимнастики России также заявили, что намерены добиваться исполнения решений World Gymnastics с использованием предусмотренных международным правом механизмов.

Случай с этапом Кубка мира в Коимбре стал не первым подобным инцидентом после майского решения международной федерации. Ранее по аналогичной причине российские гимнастки отказались от участия в одном из международных турниров в Румынии.

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