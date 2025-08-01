Женская сборная России по биатлону точно не выступит в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2026 года в итальянском Милане. Допуск к главному старту четырехлетия могут получить лишь отдельные спортсменки, однако представители страны-агрессора уже готовятся к Играм-2030.

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Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявил тренер сборной РФ Артем Истомин. Специалист при этом использовал удивительную формулировку о том, что его штабу и биатлонистам "поступило распоряжение" вести подготовку к ОИ-2030 во Французских Альпах.

"У нас есть распоряжение: готовимся к Олимпиаде 2030 года. Как это будет выглядеть, пока неясно. Но, насколько я понимаю, мы должны заложить базу для подготовки к следующим Играм и просматривать резерв, с которым мы сможем готовиться к Олимпиаде-2030. Конечно, есть и опытные спортсменки, которые при благоприятных обстоятельствах могут отобраться и на ближайшие Олимпийские игры, если нас допустят", – сказал Истомин.

Ранее пропагандист Дмитрий Губерниев выразил уверенность в том, что биатлонисты и лыжники из РФ лишены шансов выступить на Олимпийских играх 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов со словами "у них там много украинцев" потребовал разогнать Международную федерацию хоккея (IIHF), которая отказала в допуске сборной России на ОИ-2026.

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